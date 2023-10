Israel puede seguir atacando sin preocuparse de ser castigada: exportavoz de Palestina

Nour Odeh, exportavoz del Gobierno palestino y miembro fundadora de la Asamblea Nacional Democrática Palestina, se pronunció sobre la respuesta de Israel a la Franja de Gaza, luego del ataque del grupo Hamás.

Según lo señalado por Odeh “no ha habido ninguna esperanza para los palestinos, no hay manera de que se puedan comunicar con el mundo (...) tenemos un Gobierno israelí que no quiere negociar con los palestinos, un mundo que no quiere ver lo que está pasando. Cuando no hay esperanza y tampoco hay donde ir, se da una explosión y eso es lo que exactamente pasó”.

En ese orden de ideas, mencionó que “Israel siempre tiene el poder de decidir cuándo quiere hablar de los derechos palestinos. Esta situación no empezó con el ataque de Hamás, empezó con Israel actuando como quiere sin tener que preocuparse de que será castigada por la comunidad internacional”.

En la misma línea, aseguró que el mundo “no trata de la misma forma” la respuesta de Israel y la de Palestina. “Israel lleva más de cinco años ocupando el territorio palestino, está cometiendo crímenes de guerra, pero en vez de estar castigada el mundo le busca con quién puede tener relaciones económicas (...) Israel puede seguir ocupando Palestina, matando y no respetando el derecho internacional y no hay sanciones”.

“Aquí no hay gente buena ni gente mala, es una situación inhumana”, puntualizó.