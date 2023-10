Izzeldin Abuelaish, el médico criado en un campo de refugiados en Gaza que pide la paz

Doctor Izzeldin Abuelaish. (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

En medio de un conflicto marcado por la tragedia y la pérdida, la historia de Izzeldin Abuelaish se erige como un faro de esperanza y reconciliación. Criado en un campo de refugiados en Gaza, este médico obstetra ha dedicado su vida a la búsqueda de la paz, incluso después de sufrir una devastadora pérdida personal. Su mensaje trasciende fronteras y nos recuerda la importancia de valorar la vida y la dignidad de todos los seres humanos.

Izzeldin Abuelaish nació y creció en un campo de refugiados en Jabalia, Gaza. Estudió medicina en la Universidad del Cairo en Egipto y se especializó como ginecólogo obstetra en la Universidad de Londres. También completó programas de especialización en Bélgica, Arabia Saudita, Israel e Italia. En el 2004, obtuvo una maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Abuelaish hizo historia al convertirse en el primer palestino contratado como médico residente en un hospital en Israel. A lo largo de su vida, ha abogado incansablemente por la educación y la salud como herramientas fundamentales para lograr la paz.

En enero de 2009, el ejército de Israel llevó a cabo un ataque calculado que resultó en la trágica muerte de tres de sus hijas y de su sobrina. A pesar de esta pérdida, Abuelaish se ha mantenido como un defensor de la paz y la reconciliación entre los dos pueblos. Su compromiso lo llevó a ser nominado al Premio Nobel de la Paz en los años 2011, 2012 y 2013.

Abuelaish compartió con los oyentes de La W que cree fielmente en la medicina como un instrumento de equidad y que, en medio de este conflicto, es esencial centrarse en la igualdad y evitar la politización. Él enfatizó: “Cuando tratamos a los pacientes en el hospital, los tratamos como seres humanos, sin importar si son palestinos o israelíes, musulmanes, judíos o cristianos”. Para Abuelaish, la reconciliación entre los dos pueblos no es una meta inalcanzable, incluso tras los eventos de la reciente escalada. Expresó: “Los palestinos y los israelíes podrán dejar de odiarse cuando comprendamos que la vida y la dignidad de los palestinos son igualmente valiosas que las de los israelíes. Es esencial que las potencias mundiales implementen las resoluciones internacionales que protegen los derechos humanos y que muestren voluntad política para resolver el conflicto a través de medios diplomáticos”.

Abuelaish condena toda forma de violencia y subraya la importancia de abordar la causa raíz de este conflicto, que es la ocupación israelí. Él enfatiza: “La violencia me afecta, pero no me quebranta. La muerte no debe ser abordada con más muerte. Todos nacemos libres y tenemos el derecho de vivir en libertad”.