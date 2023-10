Los verdaderos terroristas son los de Israel: exportavoz del Gobierno de Palestina

Israa al-Mudallal, exportavoz del Gobierno de Palestina, aseguró en La W que “los verdaderos terroristas” son los de Israel.

Según lo manifestado por al-Mudallal el grupo Hamás “simplemente es un grupo que está peleando por regresar la dignidad de su pueblo. Está defendiendo nuestra tierra”.

“Esto no es violencia, es una guerra y son ellos o nosotros. Es una ocupación ilegal de Israel y las negociaciones no han hecho nada. ¿Quiénes nos devolverán nuestros derechos y a los niños muertos en Gaza? Es un derecho a la defensa del territorio que nos quitaron. No hay paz con Israel, ellos no quieren la paz y nosotros tenemos derecho de defendernos”, aseveró la exportavoz del Gobierno palestino.

Así mismo, señaló que la respuesta de Israel ha dejado a más de 300 víctimas mortales por los bombardeos, entre ellos civiles, niños, mujeres e integrantes del grupo Hamás.

“Lo que queremos es que haya paz en Palestina, son 75 años donde Palestina ha sufrido de la ocupación de Israel”, puntualizó.