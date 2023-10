Coronel (r) Héctor Aguilar apareció haciendo campaña a Héctor Mantilla a Gob. de Santander

Bucaramanga

En un evento realizado en plaza pública el pasado 8 de octubre en el municipio de El Socorro, Santander, reapareció el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, haciendo campaña a favor del candidato Héctor Mantilla, quien aspira al primer cargo del departamento, y Javier Acevedo, quien aspira a la alcaldía de este municipio.

#Santander | Haciéndole campaña a Héctor Mantilla para la Gobernación de Santander reapareció el coronel (r) Hugo Aguilar. Desde el municipio de El Socorro, el exgobernador también pidió apoyo para Javier Acevedo, quien aspira al primer cargo del municipio. pic.twitter.com/Ph8TvmbmpK — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 10, 2023

El coronel Héctor Aguilar a través de sus redes sociales había manifestado desde hace varias semanas atrás su apoyo a la Gobernación de Santander a Héctor Mantilla.

El candidato a la gobernación de Santander señaló hace un par de semanas cuando se conoció el respaldo del mayor de la familia Aguilar, que en su campaña política son bienvenidos todos los santandereanos y fue enfático en decir que su autonomía nunca se va a sacrificar, también que no tiene afinidad política con nadie y que “no me hipoteco ni me vendo, a los únicos que me debo es a los santandereanos”.

“Cuando a mi me hablan de la familia Aguilar yo digo bueno, perfecto, pueden decir lo que quieran pero han hecho también transformación en Santander”, agregó el candidato.