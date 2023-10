El pánico que vivimos cada día es indescriptible: colombiana en Israel

La guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamás continúa en uno de sus momentos más álgidos cobrando la vida de población inocente tanto en la Franja de Gaza como en ambas naciones.

Para hablar contar su experiencia sobre cómo vive la guerra desde el lugar de los hechos, Alejandra, una colombiana residente en Jerusalén, pasó por los micrófonos de La W.

“Vivo con mi esposo y mis dos bebés, he pasado por dos guerras, pero esta ha sido muy intensa y ha escalado a dimensiones increíbles. Nuestra casa ha sido un refugio para colombianos, han pasado por aquí más de diez personas, todo es muy incierto, el pánico que vivimos no se puede describir”, relató.

Asimismo, se refirió a como ha sido su convivencia con personas tanto árabes como judías, asegurando que “en un inicio me daba miedo que me atendiera en el médico un árabe, porque no sabía lo que nos podrían a hacer, pero en realidad la relación es tranquila, se convive en paz entre ambas poblaciones. Solamente son ciertas oleadas de peleas y unos grupos específicos los que se levantan y generan estas guerras, y claro, los Gobiernos que siempre tienen mayores intereses y alientan esta situación”.

También expresó sus emociones ante la situación actual de conflicto.

“Todo esto nos duele porque sabemos que del otro lado hay gente muriendo y sufriendo, personas inocentes que solo quieren vivir en paz, trabajar”, dijo.

Finalmente, reveló un dato que daría una idea de cómo es el modus operandi de los ataques entre los israelíes y los terroristas palestinos.

“Israel cuando va a atacar avisa con panfletos y mensajes, dicen que será atacado un objetivo para que las personas inocentes puedan huir, algo que no pasa desde Hamás, que atacan cualquier objetivo sin importar nada”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: