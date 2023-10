No lo supe comunicar: Martha Alfonso tras polémica por plata de reforma a la salud

Tras la controversia alrededor de la ausencia de un concepto de viabilidad financiera en el trámite de la reforma a la salud, las representantes Martha Alfonso, de Alianza Verde, y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, debatieron en los micrófonos de La W sobre los recursos para materializar la iniciativa.

Alfonso explicó, en primer lugar, que su intervención en la Plenaria de la Cámara donde aseguró que el proyecto no requiere del visto bueno del Ministerio de Salud habría sido malinterpretada y aseguró que no supo comunicar el tema.

“Mi afirmación de pronto no la hice bien, no la supe comunicar. En ese momento estaban pidiendo un concepto del Ministerio de Hacienda para poder avanzar en el trámite legislativo. Lo que quise decir es que para este momento del debate no es obligatorio un concepto o un aval de Hacienda porque la reforma está en discusión. Cada que hay modificaciones al articulado pues eso tiene afectaciones en el costeo y por tanto se tiene que estar actualizando permanentemente”, precisó.

Asimismo, la congresista, quien es la coordinadora ponente de la reforma a la salud, señaló que lo que se hará es una “redistribución” de los recursos que hoy tiene asignados el sistema, por lo cual estarían asegurados.

“La reforma parte de los recursos que hoy tiene el sector salud aunados del presupuesto general, sistema general de participaciones, regalías, rentas entre otros y ese fondo común que financia la salud en Colombia es a partir del cual parte la reforma a la salud”, dijo.

Entre tanto, la representante Arbeláez, manifestó que persisten las preocupaciones por la falta de claridad sobre el costo total que tendría la puesta en marcha de la iniciativa y calificó de “irresponsable” el manejo que se ha dado al debate.

“Ha sido un tema de discusión constante, lo tuvimos en la subcomisión, es muy frustrante ver cómo ni siquiera tienen claridad sobre los recursos que se necesitan para aprobar esta reforma. Es que, prácticamente, eso hizo parte de la salida del ministro Ocampo, que el exministro haya dicho que esta era una reforma que no se podía costear y que eso fue lo que le incomodó al presidente”, indicó.

Finalmente, Arbeláez cuestionó la aparente falta de garantías durante la discusión, que avanza a una velocidad favorable para el Gobierno en la Plenaria de la Cámara, tras cuatro meses en el congelador.

“Dan dos minutos de discusión para un bloque de 10 artículos, se puso una proposición para votar artículo por artículo y no quisieron ponerla a consideración. No hay garantías para dar garantías y qué hacemos ahí, legitimando el trámite”, concluyó.

Tras concluir la entrevista, la representante Martha Alfonso manifestó que, “el único déficit está asociado a menos de 3 billones para construcción de CAPS y 3,39 billones para laborización del talento humano”.

Por último, la representante adjuntó la siguiente tabla con la proyección de los costos de la reforma:

Ampliar