Avi Lipkin | Foto: Our Jewish Roots

Es necesario pulverizar a Hamás, no a los civiles: Avi Lipkin, político israelí

En medio de la guerra que se vive en Medio Oriente entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás, son muchas las opiniones divididas de expertos, quienes toman partido de un lado o del otro, condenando el actuar de Israel, así como incentivado a una total eliminación de la Franja de Gaza.

Para hablar sobre el tema, el político israelí, Avi Lipkin, fundador del partido político judeocristiano “Bloque Bíblico de Israel” y escritor del libro “Legacy of hate: the long war against Israel”, pasó por los micrófonos de La W.

“La guerra empieza mañana, cuando Israel tenga todo listo, allí es que va a pasar. Se desconectará la electricidad, la conexión a internet, el agua, todo, por tres días. Y lo hacen porque Israel quiere hacerlo todo con ciber tecnología, entonces quieren cortar todo para que las redes no interfieram”, expuso el experto.

Asimismo, tocó los temas relacionados a la incursión de la organización musulmana de Hezbolá, así como de la participación de otros países en esta guerra.

“Israel es un pueblo judío, y los judíos se oponen totalmente a la guerra en el mundo. Por esto digo que esta guerra no es solamente entre Israel y Hamás, la fuerza norteamericana está llegando también, Irán es aliado de Palestina, Rusia y China. Eso sí, el problema no es el pueblo de Irán, sino sus fanáticos, sus revolucionarios”, aseguró.

Finalmente, se refirió a una idea que expuso en una entrevista sobre que “era necesario pulverizar” a todos los que se interpusieran entre Israel y la eliminación de Hamás.

“La idea no es pulverizar a civiles, ellos son las víctimas, son dos millones de civiles y 50mil de Hamás, ellos son a quienes hay que pulverizar. Los civiles no hacen rebelión o terrorismo, están sufriendo porque no se pueden levantar contra Hamás. Presiento que habrá mucha sangre de soldados judíos, pero al final la gente de Gaza nos va a recibir como salvadores”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: