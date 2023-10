La solución es que el pueblo palestino sea Estado soberano: Embajada Palestina en España

Bandera de Palestina. Photo taken in the West Bank.

Según lo señalado por Husni Abdel Wahed, jefe de la Misión Diplomática de Palestina en España, el consentimiento de Estados Unidos sobre las políticas de Israel, “han tenido como objetivo eliminar cualquier propósito de nombrar a Palestina como un Estado soberano”.

Así lo dijo en La W al mismo tiempo que aseguró que desde la Misión Diplomática de Palestina en España habían advertido a Europa las posibles consecuencias en caso de que Israel siguiera debilitando la autoridad nacional del pueblo palestino.

“Sabíamos que esto iba a pasar por las políticas de Israel, por el vacío político, la desesperación de los jóvenes que viven en condiciones precarias y las decisiones constantes del Estado de Israel de continuar con los asesinatos, encarcelamiento y profanación de lugares santos; el problema es que nuestros amigos nunca han hecho caso de esta realidad y nunca han exigido a la parte israelí el cumplimiento de sus compromisos”, explicó.

En la misma línea añadió: “Cuando hay mayor presión, el resultado automáticamente es presión”. Razón por la que hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar con imparcialidad ante la situación que se da entre Israel y el grupo Hamás.

Por otro lado, señaló que “no pasa un solo día en Palestina en que no se cometa un solo crimen político, cultural, de derechos humanos y esto no es noticia, pero cuando se afecta a Israel sí se alarman. Miden con diferentes varas. La vida de uno debe valer lo mismo que la de otros (…) Me pregunto, ¿quién condena este pensamiento fascista y racista de los líderes israelís? Nadie, porque Israel no tiene que rendir cuentas y ha actuado impunemente una y otra vez”.

Por último, aseguró que la única solución para dar finalidad a esta guerra es conceder al pueblo palestino la esperanza y concebirlo como un Estado soberano e independiente.

“Por el bien de todos, debe considerarse un Estado palestino independiente y soberano, esa la solución. Como dice el presidente de Palestina, ‘en este mundo no sobramos pueblos, falta un estado y es el estado palestino’”.