Petro tendrá que corregir afirmaciones: exdirector de política de cultivos de Santos

Continúa la discusión por las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, desde Tumaco, Nariño, cuestionó el programa de sustitución de cultivos del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, asegurando que fue un “antro de corrupción”.

“El modelo que creó Santos para la sustitución de cultivos es individual, este pagó una plata cada mes, era la idea, te pago una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empiezas a sembrar otra vaina, por ejemplo, café robusto”, dijo Petro.

Y añadió a su crítica, “como se propuso aquí, la plata no llegó, las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata, o no, los operadores se tumbaron la plata de los campesinos. Es decir, la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción, hay que decirlo porque si no la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos, lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista, de cómo un campesino solito corta la hoja de coca de x hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y ahí se fregó”.

Frente a las críticas del mandatario y a propósito de los niveles de cultivos ilícitos en Colombia, que han aumentado en este año, Eduardo Díaz, exdirector del programa de sustitución de cultivos del gobierno Santos, señaló en La W que Petro “deberá revisar lo que dijo y pedir las respectivas excusas”.

“Me sorprende la declaración del presidente Petro porque es absolutamente falso. El programa de sustitución durante el gobierno Santos opero desde junio del 2017 a agosto de 2018, fue creado después de la firma del Acuerdo de Paz y en materia de lo que se hizo no hay una sola investigación de absolutamente ninguna entidad”, manifestó.

No obstante, aseguró que durante el gobierno del expresidente Iván Duque se eliminó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, entidad que coordinaba dicho programa en los territorios y quien ejecutaba los recursos, “para asegurar transparencia todos los recursos que se habilitaron para el programa fueron manejados a través de la UNODC, esto fue modificado”

En ese orden de ideas, mencionó que el resultado del programa en la administración Santos fue que los recursos se ejecutaron se transfirieron a los campesinos “sin que se haya perdido un solo peso, no sé de dónde saca el presidente Petro esas afirmaciones y tendrá que corregirlas porque no corresponde a la realidad”.

Sobre los intermediarios

“Nosotros no tuvimos ni una sola plata en fiducia. Para transferir los recursos nosotros usábamos el Banco Agrario y a través de este se giraban los recursos a los campesinos”, afirmó Díaz sobre la acusación del mandatario en la que aseguró que “se tumbaron la plata de los campesinos”.

En la misma línea, aseveró que los recursos sí se habrían usado a través de fiducias u operadores en el gobierno de Duque, “ellos usaron otras instancias como la Organización de Estados Iberoamericanos”.

Cabe resaltar que la OEI durante el gobierno de Duque recibió a dedo más de 170.000 millones de pesos para acompañar el programa de sustitución de cultivos en Colombia.