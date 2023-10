Sholmo Ben Ami responde a Petro sobre artículo del ‘apartheid’ israelí: “me malinterpretó”

El exministro de Asuntos Exteriores de Israel, Sholmo Ben Ami, se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que, a través de su cuenta de X, cuestionó uno de sus artículos en el que habla del apartheid en el caso israelí.

De acuerdo con el exministro Ben Ami, el mandatario colombiano “malinterpretó sus palabras”.

“Mi argumento ha sido que, si Israel, como lo está haciendo en estos días, sigue en el camino en el que un ministro se ocupa de los territorios ocupados y gestiona una ocupación militar, podría entrar el camino de un posible apartheid. No he dicho que esa es la situación actual, he dicho que es a lo que podrán llegar”, explicó.

Cabe resaltar que el apartheid en Sudáfrica fue un término que se usó para designar la política de segregación racial y de organización territorial aplicada de forma sistemática en África del Sur.

“Aquí sí hay fronteras y discriminación hacia los palestinos, que es criticable, y la ocupación siempre tiene que ser criticable. Si hay separación y segregación se hace por razones de seguridad y eso es diferente no por segregación racial. No se puede aplaudir de ninguna manera, pero hay que tener la conciencia del matiz (…) el matiz es lo que diferencia la barbarie de la civilización y por lo tanto hay que usar el término con muchísimo cuidado”, añadió.

En ese orden de ideas, aseguró que no está aplaudiendo las políticas de Israel en los territorios ocupados, “soy uno de sus mayores críticos, pero también he sufrido las penas de proceso de paz que no culminan en una paz, y por distintas razones nunca he culpado exclusivamente a los palestinos”.

Piden la dimisión de Netanyahu

Por otro lado, el exministro Ben Ami, señaló que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es un “propagandista” y sus intereses personales han estado por encima de los del país, razón por la que pidió su renuncia.

“No es ningún secreto que al menos el 50% de la población israelí más que un líder es propagandista que ha hecho un gran daño al país sobreponiendo sus intereses personales sobre los del país. Este porcentaje del país, incluido yo, piensa que el hombre debería dimitir prácticamente ya porque su liderazgo y las decisiones que pueda tomar en esta guerra están contaminadas por sus intereses personales”, manifestó.

De igual forma, señaló que, pese a que quisiera ver empatía entre Israel y Palestina, existe un conflicto muy serio y profundo entre los Estados, “en estos ciclos de violencia empiezas teniendo la razón y después se le acusan por la naturaleza del campo de batalla, que está dentro de la población civil. Son guerras que siempre que el que tiene más fuerza acaba siendo criticado por la opinión pública”.