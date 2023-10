“Gaza es una prisión a cielo abierto”: Ana Paulina Maestre, internacionalista

La barranquillera Ana Paulina Maestre habló en La W sobre su libro ‘Israel y Palestina: mar de guerra, olas de resistencia’, a propósito de la guerra que hay entre Israel y el grupo islámico Hamás.

La colombiana, que estudió economía y relaciones exteriores en la Universidad Javeriana, entregó detalles de su tesis sobre este conflicto, “habla sobre la imposibilidad de una solución de dos estados. Se centró en analizar las políticas de Israel entre el 2000 y el 2019 y evidenciar cómo esas políticas tanto internas como extras imposibilitaban una solución de dos estados”.

Asimismo, indicó que ella viajó en 2022 a Israel y Palestina, en donde pudo reconocer y profundizar en ambas narrativas. “Estuve en Cisjordania, en Belén, en Ebrón. Fue un viaje muy doloroso”.

En cuanto a la Franja de Gaza, comentó que “la situación es completamente inhumana, Gaza está en un bloqueo económico desde 2007 después de que Hamás llega al poder en 2006 y actualmente y a lo largo de los años ha habido muchas operaciones militares, antes también ha habido miles de muertos dentro de esta Franja”.

“Es una prisión a cielo abierto, la situación sobre todo para los niños, que es la mayoría de la población, es traumatizante, han vivido desde el 2007 a costa de dificultades económicas, operaciones militares y se ha vuelto un lugar invivible”, añadió.

En esa misma línea, Maestre especificó que “Israel controla 5 de los 6 cruces a Israel, incluso necesitan permisos por parte de Israel para poder salir de la zona, no hay libertad de movimiento, es una prisión por a la pobreza extrema, por la falta de servicios principales. Esto no solo se debe a las restricciones de Israel, también por Hamás que no ha respondido por las necesidades básicas de sus habitantes”.

