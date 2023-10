A nueve días de la primaria opositora en Venezuela, dos candidatos declinan

El dirigente político Freddy Superlano (VP) declinó su candidatura a la primaria opositora a favor de la candidata María Corina Machado (Vente Venezuela).

“En la calle, la gente está convencida de que María Corina es la ganadora de esta primaria”, dijo Freddy Superlano, acompañado de militantes de VP, al tiempo que reconocía que Machado lideraba las encuestas.

Una decisión que, aunque se hizo oficial hoy, se comunicó a la Comisión Nacional de Primaria ayer, fecha límite para cambios en el tarjetón.

Recordando lo ocurrido en el estado Barinas, en el centro del país, cuando ganó la elección regional pero el gobierno lo inhabilitó, situación que generó que la oposición se uniera y volviera a ganar la gobernación al chavismo, Superlano apeló a esa misma unidad opositora en momentos en los que muchos analistas coinciden en la fractura de quienes adversas al gobierno de Nicolás Maduro.

“Comienza una nueva etapa”, dijo Superlano mientras sus seguidores coreaban “¡hasta el final!”, consigna de Machado y gritaban que ella es la candidata a la elección presidencial de 2024, aún sin fecha.

Por su parte, María Corina Machado indicó que hay que su propósito es la reunificación de Venezuela mientras agradecía el apoyo del partido Voluntad Popular.

“Esta lucha va mucho más allá de lo electoral, es existencial y espiritual (…) esta fuerza, éste movimiento social es indetenible”, dijo.

Pese a los rumores sobre una posible acción por parte del gobierno para frenar el proceso opositor, Machado aseguró que la primaria es una realidad y que, entre las cosas que le preocupan como obstáculos a la primaria, su inhabilitación no es una de ellas.

Con las renuncias de Henrique Capriles, el pasado fin de semana y la de Freddy Superlano hoy, Machado sería la única candidata habilitada.

Hoy, 13 de octubre, también se conoció la renuncia del candidato Roberto Enríquez, del partido COPEI-ODCA, a la primaria pero al igual que Capriles, Enríquez no apoyará a ningún candidato sino al ganador del 22 de octubre.

Con VP son 10 las organizaciones políticas que apoyan la candidatura de Machado.

Según la encuestadora Delphos, Machado acumula casi el 50 % de intención de voto para la primaria mientras que el segundo solo tendría un 3 %. Aún así, son 10 los candidatos que siguen en carrera para convertirse en el abanderado opositor para las presidenciales.

Acuerdo EE.UU. - Gobierno de Maduro

“No participamos en el acuerdo previo ni actual y me atengo a lo que han dicho voceros de Estados Unidos y la delegación opositora en el sentido de que no habrá acuerdos si no se hacen en términos precisos para elecciones limpias y libres y no puede haber una elección limpia y libre si hay un ciudadano al que el régimen le impida, a la fuerza, ser el candidato”, dijo María Corina Machado en relación a un inminente acuerdo entre el gobierno venezolano con la oposición y la administración Biden.

Este acuerdo, según fuentes consultadas por La W, podría estarse conociendo la próxima semana y abordaría el levantamiento de sanciones, el cronograma electoral y la liberación de presos políticos pero no el levantamiento de inhabilitaciones políticas, un punto en el que el gobierno no querría ceder, lo que provocaría que Machado, aún ganando la primaria, no pueda inscribirse como candidata presidencial ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.