Israel no tiene ninguna aspiración de ocupar y controlar Gaza: Yigal Palmor

Yigal Palmor, exportavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, habló en La W sobre la grave situación que se vive en Israel y en la Franja de Gaza tras los recientes ataques del grupo islamista Hamás y en los que han muertos cientos de personas.

Para iniciar, Palmor señaló que “Hamás se está escondiendo intencionalmente dentro de la población civil y eso es algo que nosotros intentamos solucionar con la recomendación a los civiles de evacuar”.

En esa misma línea, comentó que no se puede garantizar que en los combates contra el grupo terrorista no haya un daño colateral, es decir, que los civiles salgan heridos. “Es imposible y no hay ninguna garantía”.

“Lo que se espera es acabar de una vez con el grupo terrorista Hamás, que no pueda volver nunca a repetir la barbarie que ha cometido en estos días, después de deshacerse en la medida de los posible del grupo terrorista, el Ejército israelí no se va a quedar en la Franja de Gaza porque no tenemos ganas de ocupar Gaza”, añadió.

Es decir, según explicó, “Gaza deberá ser manejada por Palestina, por una autoridad local, con la ayuda de Egipto, Jordania, quizá Arabia Saudí, o de otro país árabe como los Emiratos, todos ellos pueden contribuir a construir un gobierno eficaz y no corrupto en esta Franja para el beneficio de sus habitantes. Israel no tiene ninguna aspiración de ocupar y controlar el destino de esta zona”.

De igual manera, el exportavoz indicó que todas las soluciones que han intentado hasta ahora han fracasado de la manera más monstruosa.

“Cuando se hace una guerra no se puede separar el elemento armado del elemento civil en determinados sectores, en cualquier guerra los civiles también sufrieron, mientras los elementos militares y armados se esconden entre ellos, es lo que está ocurriendo ahora, Hamás no da la cara, se esconde debajo de las escuelas, las mezquitas”, detalló.

