Salir es una muerte segura: dramático testimonio de habitante de la Franja de Gaza

En medio de la guerra que se vive en Medio Oriente, Israel envió un mensaje con motivo de urgencia al norte y centro de la Franja de Gaza de evacuar la zona en 24 horas, obligando a 1,1 millones de personas que viven allí, a trasladarse al sur de la franja. Un desplazamiento que, según Naciones Unidas, “tendrá consecuencias devastadoras”.

Islam Hamdam, mujer residente en Gaza, pasó por los micrófonos de La W para relatar como se vive la situación en el foco de los bombardeos de Israel, pidiendo ayuda para salir de allí y poner a salvo a sus hijos.

“Tengo dos hijos, uno de dos años y una bebé de pocos meses, estamos viviendo aproximadamente 25 personas en una casa porque las otras fueron destruidas, la comida y suministros que nos quedan son los que teníamos antes de la guerra, no tenemos electricidad, solo tenemos baterías, no hay agua potable”, relató la mujer.

Asimismo, en cuanto a la situación a futuro, Islam Hamdam aseguró: “no se esto para donde va, nos llegó la noticia de que tenemos que evacuar, pero no tenemos a nadie que nos refugie, no tenemos donde ir, salir de casa aquí es muy peligroso, es como ir a una muerte segura, no hay ningún sitio seguro, estamos estresados porque no hay ninguna solución, ninguna ayuda”.

Agregando que “la poca gente que se ha movido es porque tiene quién los refugie, los demás, que somos la mayoría, no podemos movernos, no tenemos opción, muchos de los que se han trasladado han muerto”.

En cuanto a las ayudas de naciones como España o Israel para sacarlos de allí, la mujer comentó que “no hay ningún corredor humanitario, no sabemos nada de lo que pasa en el exterior, la situación es inhumana, hemos pedido que nos saquen lo más rápido posible pero no hemos tenido respuesta”.

¿Cómo se viven las noches en la Franja de Gaza?

En medio de su relato, Islam Hamdam dijo que lo más difícil son las noches, ya que, al no tener electricidad, su visión es nula, solo están acompañados por sus voces y el sonido de las bombas.

“El anochecer es un horror, solo podemos hablar entre nosotros escuchando las bombas, es imposible organizar tus ideas. Tenemos que aguantar porque no es fácil, he empezado a odiar las noches, no puedes dormir deseando que llegue el día y al menos poder ver algo”.

Además, mencionó que la situación que viven los palestinos es injusta “también son seres humanos, aquí se están violando sus derechos, esto no es una guerra, es una erradicación de la humanidad. Estamos abandonados por el mundo, eso es lo que siento”.

“Aquí no ha llegado nada, si están haciendo algo los políticos, aquí, en nuestro día a día, no ha pasado nada. Esto es una prisión, nos sentimos prisioneros”, cerró.

Escuche la entrevista completa desde la Franja de Gaza en La W: