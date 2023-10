Yo lo que hago es jugar por la gente que me ha apoyado: James Rodríguez

Colombia empató 2-2 con Uruguay y a pesar del sinsabor del triunfo que se escapó en los últimos minutos, queda una certeza: James Rodríguez regresó a un gran nivel con la ‘tricolor’. El volante del Sao Paulo habló para los micrófonos de La W después del enfrentamiento y describió cuáles fueron sus sensaciones al volver a celebrar un tanto con el combinado nacional.

“Se me da un gol en un momento en que estaba jugando bien. En Sao Paulo no se me estaba dando y justo se me da acá. Es una sensación linda al lado de mis compañeros que me quieren mucho, aquí somos como una familia. Cuando te va bien con personas que son amigos tuyos y hermanos es una alegría enorme” señaló el diez de la Selección Colombia.

A la pregunta de si con su anotación y gran desempeño acalla a los críticos, James destacó que no lo ve de esa forma. “Yo lo que hago es jugar por la gente que en verdad me ha apoyado, por mis compañeros y el cuerpo técnico. Yo lo hago más por mí porque quiero hacer todas las cosas bien. Soy un tipo que le encanta ganar y lo hago más por todos ellos” reconoció el volante cucuteño.

En cuanto al trámite del partido, James destacó que fueron más las cosas positivas que se llevan. “Hemos tenido chances claras con tres pelotas al palo, pero hay más sensaciones buenas porque hemos mandado en un partido contra un equipo que juega bastante bien y que tiene jugadores que están en equipos grandes. Dominar ante un equipo así no es fácil” concluyó el diez.

