“Me oculté por horas”: Gili Yoskovich, sobreviviente a masacre de Hamás en festival

El pasado 7 de octubre, en horas de la madrugada y mientras cerca de 3.000 jóvenes bailaban al ritmo de música electrónica en el festival Tribe of Nova, un grupo de milicianos armados de Hamás provenientes de Gaza irrumpieron en el evento y asesinaron a 260 personas, así como secuestraron a varios más.

Sobre las 6:30 de la mañana de ese día, las alarmas antiaéreas y el sonido de los cohetes lanzados desde Gaza obligaron a detener la música del festival, lo que desató el pánico entre los asistentes. Posteriormente, los servicios de emergencias israelíes accedieron al lugar y reportaron haber encontrado rastros de una masacre sin precedentes al haber hallado al menos 260 cuerpos sin vida.

El festival Tribe of Nova tuvo lugar en las afueras del kibbutz Reim, ubicado a menos de diez kilómetros de la valla de separación que atravesaron cientos de milicianos del movimiento islamista Hamás.

“Pasé mucho tiempo tratando de ocultarme para que no me descubrieran, corrí de un lado a otro y logré ocultarme en el campo unas tres horas, no recuerdo los detalles”, relató en La W la empresaria Gili Yoskovich, quien se encontraba en el festival y sobrevivió al asedio de los milicianos de Hamás.

La empresaria, quien estaba trabajando en el festival, agregó que “vi a muchos terroristas en el festival con armas, como me estaba escondiendo pude escuchar los disparos”. También aseguró que mataron a una amiga suya que se encontraba a su lado, mientras que ella fue incapaz de hacer algo por temor a ser asesinada igual.

En cuanto a las violaciones que se han reportado por parte de las autoridades israelíes, la empresaria advirtió: “No vi violaciones, solo lo supe cuando fue reportado después en redes sociales como Telegram (…) vi muchos disparos y personas que estaban siendo asesinadas”.