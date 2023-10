“Si yo quisiera usar el cargo para lo que están diciendo, permanecería en él”: Caicedo

Santa Marta

El gobernador saliente del Magdalena Carlos Caicedo, habló para los micrófonos de la W sobre su renuncia del cargo y el futuro para su movimiento Fuerza Ciudadana ad portas de las elecciones del 29 de octubre del 2023.

Durante su intervención, Caicedo fue enfático en manifestar que su renuncia se debe a la defensa de la democracia de su partido que está en juego, según él, por los partidos tradicionales del Magdalena, “le decimos a los 344 mil magdalenenses que votaron por nosotros que nos vamos tristes, por tener que salir a defender la democracia en el departamento que está amenazada porque no permiten que se inscriban candidatos de izquierda y del partido de gobierno”, precisó Carlos Caicedo.

Durante la entrevista manifestó que la inhabilidad de su hermana patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta fue promovida por el magistrado César Lorduy, cuota política de los Char ante el CNE y no por lo manifestado por las leyes colombianas relacionadas con la familiaridad entre los candidatos a elección popular y los funcionarios públicos “La ley es muy clara, examinar si hay actos de gobiernos o de gestión que favorezcan al candidato que tengan grado de consanguinidad con el gobernante de turno, en nuestro caso esto demandaba un examen, examinar que acciones adelantamos para que pudiéramos favorecer a Patricia Caicedo, la argumentación que no dejó lugar a ese examen fue fulminante por parte del ponente Lorduy del grupo de los Char fue fulminante”, aseguró el ex gobernador.

Según Caicedo, los clanes tradicionales son los que activan un mecanismo para sacarlos del “juego democrático”, y que la candidatura de Patricia Caicedo se la ganó en una convención, por lo que tiene los méritos para estar en la alcaldía.

“Si yo quisiera usar el cargo para todo lo que están diciendo, permanecería en él en estos días o no me hubiera retirado, precisamente para enfrentar el terreno de estos clanes políticos de la mafia que inclusive con financiación con sectores del narcotráfico, pretenden volver a la alcaldía para robarse los recursos del agua”, precisó.

Caicedo continúa apoyando a sus candidatos a la Alcaldía de Santa Marta y Gobernación del Magdalena, para hoy tiene programado otro evento donde presentará ante los medios de comunicación a los dos candidatos que aspiran ganar las elecciones más importantes del departamento este 29 de octubre.