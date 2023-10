La mayoría de los gobiernos occidentales son cómplices del genocidio de Israel: periodista

Yara Eid, periodista de guerra de Gaza, conversó en los micrófonos de La W sobre la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, la cual ha dejado miles de muertos y heridos.

En primer lugar, señaló que “durante 75 años Israel ha estado expandiendo mentiras, yo soy una periodista independiente y me he dado cuenta de la propaganda que ha dado Israel a lo largo de estos años, es habitual que ellos comentan un crimen de guerra y luego lo nieguen, no es la primera ni la última vez que esto va a ocurrir (…) siempre masacran a muchas personas”.

En cuanto a lo que se espera de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel, indicó que “hemos visto cómo el presidente Joe Biden ha apoyado a lo largo de su administración el genocidio en Gaza en contra de palestinos. EE.UU. ha apoyado con miles de millones de dólares a los militares israelíes durante todos estos años, no es la primera vez que Israel comete masacres como estas, pero es la primera vez que le prestan atención desde Occidente porque hubo un ataque de Hamás a Israel y ahora sí ponen los ojos en lo que pasa en esa región”.

En esa misma línea, la periodista y activista de derechos humanos comentó que “no solo Estados Unidos es cómplice de este genocidio que quiere cometer Israel, sino que la mayoría de los gobiernos occidentales son cómplices. No es una guerra de Hamás contra Israel, es un conflicto que lleva más de 75 años en la Franja de Gaza, es una ocupación por parte de Israel”.

Para finalizar, dejó claro que “condeno a todos los lideres que miran y no hacen nada, no actúan frente a esta tragedia, nadie actúa y estamos viendo a miles de civiles morir, están borrando familias, barrios completos, más de 1.000 niños han sido asesinados, por eso condeno a los líderes que no hacen nada, hay que condenar lo que está haciendo Israel”.

Escuche la entrevista completa a continuación: