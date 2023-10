No es venganza de Israel, es una guerra de defensa: exjefe militar israelí

Ami Ayalon. (Photo by Uriel Sinai/Getty Images)

No es una venganza de Israel, es una guerra de defensa: exjefe militar israelí

El almirante Ami Ayalon, exjefe militar israelí y exdirector del Shin Bet (Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel) se pronunció en La W sobre la guerra entre el Estado de Israel y el grupo Hamás. Además, habló sobre el papel de Benjamín Netanyahu en el marco del conflicto.

Entre los aspectos a resaltar por Ayalon, un grave error que cometió el primer ministro de Israel fue la política de la división con los palestinos. “Él asumió que lo correcto era evitar la negociación de los dos estados, porque creía que en ese extremo no había una voz para entablar diálogos de paz”.

Así las cosas, aseguró que Netanyahu debe salir inmediatamente del poder o renunciar al final de este conflicto.

“Para mantener esa política Israel tenía que sobrevivir separado de Gaza, y los hechos lo pagaron con violencia. Palestinos e israelís murieron y ese fue el precio que tuvieron que pagar tras la decisión de Benjamín Netanyahu”, añadió.

Señaló que el objetivo de Israel es destruir la capacidad militar del grupo Hamás, sin embargo, “la ideología no se puede destruir con la fuerza militar”, mencionó. En ese orden de ideas, dijo que debe presentarse otra solución para los palestinos.

En la misma línea, aseguró que la comunidad internacional debe entender que “la guerra es contra Hamás y no contra los palestinos”.

“Israel no tiene otra opción, hay que recordar el salvajismo que pasó en Israel tras los ataques de Hamás, así que no tienen alternativa. Pero no es venganza, es una guerra de defensa. Los de Hamás son los animales”, puntualizó.