Productoras emergentes denuncian incumplimientos de RTVC

En marzo de 2023, RTVC abrió una convocatoria que buscaba seleccionar a tres productoras para que cada una firmara un contrato de producción de podcast.

Tras el envió de más de 10 propuestas, las productoras seleccionadas fueron:

La No Ficción.

Coletivo Remitentes.

Didax Comunicación.

Juan Baquero, director de RTVC Play, quien estaba a cargo de este proyecto, contactó a las productoras para anunciarles que habían sido seleccionadas, y que el siguiente paso era enviar junto con la propuesta ya redactada, el acopio de toda la documentación necesaria: un itinerario detallado de realización de la serie, una muestra sonora, un informe de avance de la investigación, los releases de las personas involucradas en la historia, los certificados de organizaciones aliadas, las hojas de vida de los integrantes, la descripción de los recursos técnicos, el RUT, entre varios otros.

Las productoras aseguran que enviaron todos los papeles a tiempo.

Los denunciantes hablan en La W

Juan Serrano, fundador de La No Ficción (una de las productoras seleccionadas) denunció en La W que “en la fase de la carpintería legal para proceder a firmar el contrato, recibimos de una manera bastante intempestiva que la nueva gerencia de RTVC había decidido cancelar la producción de esos podcast”, además señaló que la entidad, que no se hace responsable, alegó que todo el proceso hacia parte de un sondeo de mercado, más no de algo formal.

Sebastian Sierra, productor de Colectivo Remitentes (otra de las productoras afectadas), aseguró en La W que “RTVC empezó a poner trabas en el proceso en julio, diciendo que la productora no tenía los estándares financieros suficientes cuando ya habíamos pasado una selección y una verificación de los documentos financieros. Luego nos cambiaron las condiciones de pago, nosotros las aceptamos, y finalmente nos pidieron unas modificaciones, y también trabajamos en ello”, agregando que, igual que las demás productoras, la parte de inscripción a SECOP para proceder a firmar el contrato ya estaba lista.

El 24 de agosto, RTVC escribió a las productoras que había tomado la decisión de no continuar con el proceso de contratación y con el proyecto de podcast, en que las productoras habían invertido 5 meses de su tiempo, “según la llamada que recibimos, fue la nueva gerencia y su grupo de asesores los que decidieron no continuar con la serie de Podcast Tabú, porque no se ajustaba a la misión de la entidad, en ese tiempo fue la llegada de la gerente Nórida Rodriguez y el subgerente Hollman Morris”, aseguró Juan Baquero.

La no firma de contrato entre las partes, y los nuevos lineamientos institucionales y editoriales fueron los argumentos de RTVC para dar por finalizado el proceso. El subgerente de RTVC, Hollman Morris, respondió mediante un tweet a la denuncia:

“Cómo subgerente de Televisión de RTVC, no tengo intervención en contenidos de RTVC Play, ni en contenidos de radio, o podcasts. No todo lo qué pasa en RTVC pasa por mi oficina”, resaltó.

Escuche a los denunciantes en La W: