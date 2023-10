Familiares de odontólogo secuestrado en El Banco, Magdalena, piden respeto por su vida

Magdalena

Juan Carlos Bayter Bustamante fue secuestrado hace unos días a las afueras de su casa, en el municipio de El Banco, Magdalena, hasta el momento se desconoce indicios de su paradero y quién puede tenerlo retenido. Las autoridades han desplegado un operativo en todo el territorio para dar con los responsables de este hecho que conmocionó a todo el territorio.

Su padre, el médico Alfonso Bayter, habló en La W sobre lo sucedido e hizo un llamado al alto comisionado de Paz para que revise personalmente su caso y puedan dar con el paradero de su hijo.

“Estoy tratando de comunicarme con todos, con el comisionado de Paz, estamos pidiendo que como se están haciendo diálogos de paz esto no suceda, que se pronuncien, que le respeten no solo la vida de mi hijo, sino la de todo el mundo, esto es una impotencia total”, dijo Alfonso Bayter.

La familia Bayter es reconocida por su trabajo al beneficio de la salud de los banqueños, “tenemos una clínica familiar, el interés de nosotros es que a la gente humilde no la tengan que movilizar, estamos generando empleo, economía, nosotros no estamos haciendo un mal a nadie”, precisó.

Aseguró que no entiende por qué uno de sus familiares fue secuestrado, teniendo en cuenta la labor social que por años viene realizando en el territorio. Por otro lado, manifiestó que no ha recibido amenazas por parte de grupos al margen de la ley o delincuencia común, por lo que no entienden lo sucedido.

“Yo salgo de mi casa tranquilo, a mí nadie me ha amenazado, somos gente haciendo el bien”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a los entes gubernamentales para que tomen cartas en el asunto e intercedan para la pronta liberación de su hijo.

Es de recordar que el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Yorguin Malagón, confirmó el secuestro del odontólogo banqueño Juan Carlos Bayter Bustamante, cuando salía de su vivienda el pasado 18 de octubre, a bordo de su vehículo, el cual fue encontrado incinerados metros más adelante en la vía que comunica al municipio con Chimichagua, César.

