Al Oído: Presidente, no nos venga con cuentos chinos

A tres días de las elecciones y mientras es paisaje ver al presidente hacer campaña para favorecer su candidato en Bogotá. Algo si está claro, al presidente le vale más el ego y no le importa Bogotá.

“Como Pinocho”

El mandatario no puede decir que financia el 100% del metro de Bogotá, empecemos porque para hacerlo tendría que cambiar la ley. Cómo dice la canción “Con mentiras no”, modificar dichos contratos implicaría sobrecostos y demoras en la construcción.

No le pueden seguir haciendo esto a Bogotá, si ya se está adelantando una obra queremos que la terminen y avancen. No más intereses y egos personales que hacen que no tengamos metro aún, necesitamos es soluciones para la movilidad.

Pero además, que alguien le recuerde al presidente que la primera línea ya está financiada y contratada. ¿Alguien me puede explicar por qué quisieran pagar dos veces lo mismo?

Bogotá está cansada de empezar de cero por peleas de políticos, por eso es que no avanzamos y sí retrocedemos.

El mandatario debe dedicarse es administrar el país, a gobernar ya bastante tenemos con el retroceso en inseguridad. Usted ya fue alcalde de Bogotá y parece que ahora confundido cree que los alcaldes son sus subalternos cosa que no es así, eso es inconstitucional.

Presidente no nos venga con cuentos chinos, el mejor metro es el que si va, sus erráticos mensajes le harán ver muy posiblemente el castigo de las urnas en una plaza como Bogotá.