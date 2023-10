Para solucionar guerra entre Israel y Palestina hay que acabar con Hamás: Ehud Olmert

Exprimer ministro israelí Ehud Olmert. (Photo by Gali Tibbon - Pool/Getty Images)

El exprimer ministro de Israel, Ehud Olmert, en el periodo de 2006 a 2009, se pronunció sobre la guerra entre el Estado israelí y el grupo terrorista Hamás, en el marco de la posible invasión terrestre a Gaza.

De acuerdo con Olmert la prioridad principal de Israel es alcanzar con los líderes de Hamás, “hasta ahora solo se han realizado ataques, este es solo el comienzo de lo que se dará. El Estado israelí quiere erradicar esa fuerza política en Gaza y este será un requisito para que en el futuro se pueda desarrollar un diálogo político. Aún no empiezan con la idea de acabar con Hamás”.

“No sé cuál sea el paso que sigue de la operación militar en Gaza, aún se desconoce si será una invasión terrestre o si, por el contrario, será una respuesta sorpresa de Israel. Además, hay posibilidad de que este conflicto involucre a otras fuerzas; Israel puede confrontar a Hamás o a Hezbolá, pero si se llega a involucrar Irán, Israel tendría apoyo de Estados Unidos y habría una respuesta contundente ante esta eventualidad”, explicó el exprimer ministro de Israel.

Por otro lado, aseguró que, pese al fracaso en el sistema de seguridad de Israel, el principal responsable es el primer ministro, Benjamín Netanyahu, “fue el que propuso que Hamás llevara la autoridad en Palestina, los hizo prosperar y dominar el frente palestino. No quiso moderar con las autoridades de Palestina porque cualquier acuerdo involucraría concesión de terrenos y no estaba dispuesto a acceder a esto. Entonces habló con Hamás y les dio dinero a través de Qatar, así que Netanyahu es el culpable de la política que llevó a esto”.

Opinión de la comunidad internacional

En cuanto a las críticas de la comunidad internacional, señaló que Israel ha sido fuertemente cuestionado por los daños colaterales de la respuesta a Hamás y el un gran impacto en la comunidad de Gaza.

“La comunidad internacional está preocupada por las consecuencias que puede tener esto para los palestinos, pero Israel anunció que quiere sacar a los civiles y protegerlos porque no quiere afectarlos. Sin embargo, una cosa es obvia y es que Israel tiene que reaccionar”, añadió.

Señaló que cuando fue primer ministro de Israel, estuvo comprometido con generar diálogos con Palestina. No obstante, no avanzó porque la autoridad palestina no aceptó las propuestas, lo cual considera un error.

“Para crear una plataforma política e internacional que lleve a la solución de los estados, se tiene que acabar con Hamás, porque ellos son los que dictan la narrativa en la zona de Gaza (...) destruir a Hamás es la solución correcta”, mencionó.

Relaciones con la ONU

Por último, se refirió a las relaciones con la Organización de Naciones Unidas, ONU, mencionando que a pesar de las polémicas declaraciones Antonio Guterres, secretario General de la ONU.

Cabe resaltar que Gueterres manifestó que: “Es importante reconocer también que los ataques de Hamás no ocurrieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante”, dijo Guterres.

“Israel no romperá relaciones con la ONU, pero perdieron la confianza por lo que dijo Guterres”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: