FF.MM. rechazaron presencia de disidencias Farc durante jornada electoral en Popayán

Luego de que se diera a conocer que los integrantes de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco estarán posiblemente en la jornada de apertura de las elecciones regionales del 29 de octubre en Popayán en el departamento del Cauca, el general Federico Mejía, comandante del Comando Conjunto que opera en esa zona, rechazó la posibilidad y la calificó como absurda.

“Sería absurdo escuchar algo así, me deja desconcertado, yo estoy con una misión constitucional de entrar a El Plateado y estamos a pocas horas, pero nos encontramos con campos minados, es un pueblo sometido e instrumentalizado, un pueblo que se encuentra a merced de los bandidos, están secuestrados, prácticamente no se pueden mover para ningún lado por las minas. Vamos a ingresar, no podemos dejar a un pueblo sometido al yugo de la esclavitud a punta de minas y maltrato.”

El general habló de la moral de las tropas, con este tipo de propuestas,. “Que tanta moral puede tener un soldado que expone la vida a una mina que encuentra a su paso, este es un Ejército que se debe a los colombianos, tenemos que garantizar la seguridad, pero esto es desconcertante, abrumador, esto no tiene explicación. La orden es entrar a El Plateado, vamos a garantizar la tranquilidad de ese corregimiento”.

En la mañana de este jueves, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reveló que se permitirá la presencia de los negociadores de las disidencias FARC, en Popayán junto a las autoridades electorales, es decir: el registrador Nacional Alexander Vega y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Los integrantes de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobiermo nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP en pleno y par invitación de las autoridades electorales, estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se hará desde esta ciudad”, dice el documento.