"El capítulo de la corrupción en Córdoba quedó atrás": Erasmo Zuleta Bechara

Montería

En diálogo con La W Radio, el gobernador electo de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dijo que “esa historia de la corrupción del departamento de Córdoba es una historia que quedó atrás. Le hizo mucho daño al departamento y yo invito a que se visibilice el departamento de Córdoba, que Colombia sepa que existe, que es una región con un potencial enorme, pero que aún hay unas brechas y una deuda social histórica, ese es el reto ahora y lograr la verdadera paz”.

“Yo creo que ese capítulo de la corrupción quedó atrás. Yo invito a que construyamos desde la diferencia, no veo la política para destruir al otro; yo aspiré a la Gobernación de Córdoba para visibilizar a mi departamento y lograr una gran transformación económica”, anotó el gobernador electo.

Pese a lo establecido, el departamento de Córdoba aún tiene importantes obras que no se han podido concluir y, en algunos casos, no han logrado su objetivo como lo es el acueducto costanero. Este último ha recibido más de 50.000 mil millones de pesos y aún no lleva agua potable a los municipios de Puerto Escondido, Los Córdobas y Canalete.

Otra de las obras es el acueducto regional del San Jorge, esperado hace 9 años en los municipios de Buenavista, La Apartada, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.

Al respecto, el gobernador electo sostuvo que “visitaré de manera formal al señor gobernador del departamento Orlando Benítez, para enterarme de la situación de estos lamentables hechos que llevan más de 8 años. Córdoba es un departamento bañado de ríos, yo creo que toda esa potencia que tiene Córdoba en agua de ciénaga, de mar, realmente debe volverse una oportunidad para la gente; que cuando los cordobeses abran la llave haya agua potable. Ahí estaremos, tienen que cumplir y conmigo sí nada de prórroga”.

