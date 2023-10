Las derrotas me enseñaron a tomar mejores decisiones: Carlos Fernando Galán

Tras las elecciones territoriales, contra los pronósticos de las encuestas, Carlos Fernando Galán se convirtió en el alcalde electo de Bogotá en primera vuelta, cumpliendo el sueño de su padre, Luis Carlos Galán.

“Estaba preparado para enfrentar una segunda vuelta, pero se envió un mensaje contundente. Yo llevo insistiendo en esto 17 años. Las derrotas me enseñaron mucho, me ayudaron a entender muchas cosas y a conocer Bogotá, a ser un líder político que se rodea de gente que le dice la verdad, y eso me ayudará en la Alcaldía para tomar las mejores decisiones”, expresó.

Asimismo, Galán afirmó que es consciente de lo que implica haber llegado a la Alcaldía Mayor de Bogotá con la historia que le precede, participando también su madre, Gloria Pachón, en la entrevista.

“Cuando ocurrió hace 30 años, tener la fortaleza de mi madre para salir adelante fue fundamental, ella dedicó su vida a sacarnos adelante y mi papá debe estar agradecido”, expresó.

Corredor verde y miembros de su despacho

El alcalde electo también respondió sobreel tema del Corredor Verde en la carrera séptima, que fue detenido por una decisión judicial respaldada por una acción popular presentada por miembros del Nuevo Liberalismo, el partido al que Galán pertenece, el alcalde electo explicó que no fue consultado sobre esta acción legal.

Se basó en la incompatibilidad del proyecto con el plan de desarrollo aprobado por el Concejo de Bogotá. Sin embargo, aclaró que la sentencia no prohíbe definitivamente el proyecto, sino que impide su ejecución mientras esté vigente el plan actual, planteando la posibilidad de un nuevo plan de desarrollo que incorpore modificaciones.

Finalmente, Galán adelantó que Miguel Silva, quien lo ha acompañado en ambas campañas, formará parte de su gabinete, aunque la lista completa de funcionarios se dará a conocer en las próximas horas.

