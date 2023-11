Alerta de evacuación por lluvias en Cartagena: 26 puntos críticos y 40 mil afectados

Cartagena se encuentra en estado crítico por cuenta del paso de la perturbación atmosférica denominada AL97, ubicada en el Mar Caribe oriental, en la ciudad hay alrededor de 40 mil personas afectadas y hay alerta de evacuación por lluvias con 26 puntos críticos.

En dialogo con La W, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Abello, explicó que la ciudad enfrenta un problema de evacuación hídrica bastante complejo y cada vez que llega esta clase de temporada genera inundaciones en diferentes sectores.

“Tenemos taponamiento en diferentes puntos de Cartagena, ya se iniciaron las atenciones, igual el acompañamiento por parte de la Unidad Nacional para todo el tema de ayudas humanitarias y el resto de las cosas para atender a estos más de 10.200 familias afectadas que tenemos en este momento. Ya vamos a arrancar con la sala de crisis para saber que otros puntos críticos con maquinaria amarilla podemos destapar; estamos haciendo verificación con los organismos de socorro en diferentes puntos para no dar subsidios de arriendo por tres meses a cada una de las diferentes familias, mientras nuevamente se reorganiza cada uno de los censos”, indicó Abello.

Señaló que “en los 26 puntos que mencionaba hace un momento estamos verificando cada, durante el transcurso del día daremos solución a cantidad de puntos de los que estamos desarrollando. Al momento en que se destapen cada uno de los diferentes nudos que tenemos automáticamente el agua bajará, entonces podemos empezar a reevaluar otros temas, como también mirar que otras opciones podemos dar desde los diferentes protocolos de atención de emergencia para cada una de esas familias”.

Explicó que la ciudad enfrente las lluvias con un serio problema de asentamientos irregulares, señaló que muchos de estos asentamientos irregulares nacen en las caídas naturales de los arroyos, de los diferentes canales, lo que genera grandes candidates de damnificados en medio de las precipitaciones.

“Aquí es un trabajo conjunto que tenemos que hacer entre todos, porque la realidad es que no se puede solo sacar a las personas y reubicarlas en otro lugar si no también el trabajo que se tiene que hacer desde muchas dependencias, para que esos lugares que sabemos que son salida de agua no sean ocupados y no nos genere todo este altísimo riesgo que tenemos en este momento”, puntualizó.

Añadió, “existe en el Distrito un Plan de Manejo de Riesgo conocido por todas las diferentes entidades tanto publica como privadas, en este momento le estamos haciendo seguimiento porque ya se había hablado con muchas de estas entidades para que se prepararan para esta clase de emergencias”.

La Oficina de Riesgos sostuvo que Cartagena recibió el promedio de unos 35 milímetros de aguas, “hoy jueves 2 de noviembre estamos esperando unos 20 milímetros, por eso la importancia de hacer la limpieza de los tapones en joras de la mañana y poder prevenir que cuando llueva en la tarde el agua evacue mucho más rápido por todo el distrito”.

La Administración Distrital hizo un llamado al Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia, y para la toma decisiones con los asentamientos irregulares.

