En Bogotá no hubo fraude: registrador sobre denuncias de alteraciones en formato E14

A través de redes sociales se ha conocido diferentes denuncias que tienen que ver con supuestas irregularidades con el famoso formato E14, de hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, compartió en su cuenta de X uno de estos mensajes en los que aparece una presunta manipulación de este documento para favorecer a dos candidatos a la Alcaldía de Bogotá.

A propósito de estos señalamientos, el registrador nacional, Alexander Vega, se pronunció en La W asegurando que corresponde a noticias falsas.

“En Bogotá no se han dado irregularidades, estamos corrigiendo errores muy mínimos y el preconteo y escrutinio darán muy exactos. Hemos visto falsas noticias alegando fraudes inexistentes”, señaló.

Así mismo, señaló que el presidente Petro fue “engañado” con el formulario que compartió en sus redes.

“Un E14 de 7.000 votos, es decir, esto no solo es irracional, sino que no es ténicamente posible. Una mesa no puede tener más de 340 votos, el sistema nuestro no puede escrutar una mesa de más de 340 votos. La información de los registradores distritales es que el escrutinio de Bogotá está saliendo de acuerdo al preconteo. Hay que esperar a que se finalice para ver cuál fue la diferencia exacta”, finalizó.