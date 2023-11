Al Oído: Nuevamente el ELN demuestra estupidez e inhumanidad

En diferentes regiones del país la violencia se incrementa, las masacres no paran (algunos hasta ahora se enteran, otros lo olvidan), siguen asesinando firmantes del acuerdo de paz, extorsionan empresarios, continúan los enfrentamientos del ELN con el Clan del Golfo, tienen actualmente 32 secuestrados y la desesperanza aumenta pues todo esto se da en medio de los diálogos de paz.

En medio del cese unilateral al fuego conocimos la terrible noticia del secuestro del padre de Luis Díaz y, hasta el jueves, que lo tenía el ELN. Quedan varios mensajes: el primero, que eso de “vivir sabroso en la Colombia potencia mundial de la vida”, se quedó en una idea taquillera de campaña. O qué me dicen cuando el presidente Petro decía: “A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz”.

No solo en las regiones hay preocupación por parte de tantos ciudadanos, también se ha denunciado el descuido de la implementación del acuerdo de paz. Entonces, ¿de qué paz total hablamos?

Información del mismo Ministerio de Defensa habla de que los secuestros aumentaron en un 90% y extorsiones 23%.

Constantemente nos preguntamos con cuál ELN se está en la mesa de diálogo: con el que afirma tener intención de firmar la paz o el que, como siempre, no se compromete desde las acciones con dicha negociación. Esto no es nuevo, es una reacción de siempre.

Se debe reorganizar la narrativa del Gobierno, la estructura de la agenda de paz y la estrategia de seguridad del país. ¿Cuántas banderas rojas más le van a pasar al ELN ?

La miopía de este grupo armado ilegal nos aleja de la solución al conflicto, su ceguera empieza apagar la llama de la paz y a generar un rechazo colectivo cada vez mayor. Son Infames. ¿Por qué son tan brutos y hacen que se crea que la paz no es el camino?

Si el orden público y la seguridad no se priorizan no se puede hablar de paz total. El Gobierno se debe apretar el cinturón en la mesa de diálogos, no pueden permitir que este grupo se burle más del país.

¿Cuál voluntad de paz si desde que anunciaron diálogos han cometido más de 90 acciones violentas?

¿Hasta cuándo ese horrible virus del secuestro? Presidente, solo usted puede hacer algo.

