Así es el periodismo en la guerra de Israel y Hamás: “podemos morir en cualquier momento”

La guerra entre Israel y Hamas continúa, durante las últimas horas se han librado violentos combates en el norte de la Franja de Gaza, teniendo como objetivo destruir el centro de mando de Hamás. El portavoz del ejército israelí, Jonathan Conricus, ha pedido a los civiles que abandonen el norte de Gaza, ya que así las posibilidades del Ejército para alcanzar su objetivo estarán “menos restringidas”.

Nezar Sadawi, periodista y corresponsal de la cadena turca TRT World en la Franja de Gaza, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre cómo está la situación desde el lugar de la noticia.

“Las víctimas siguen aumentando, las personas en los refugios siguen muriendo y los ataques no cesan (…) Aquí la pregunta debería ser por qué siguen aumentando los ataques, desde mi punto de vista me pregunto esto, porque no tiene ninguna justificación”, expresó el periodista.

Asimismo, se habló sobre la poca posibilidad de llegar a consensos por las vías diplomáticas, ya que la población civil continúa sufriendo la guerra, imposibilitándoles siquiera el salir de sus refugios.

“No creo que sea posible tomar de nuevo el control de Gaza, ni siquiera se va a poder tomar alguna decisión política, lo primordial es que cesen los ataques (…) Es muy difícil para las personas que permanecen en Gaza poder irse, se han quedado no por su propia voluntad sino porque verdaderamente no pueden salir de allí, es muy arriesgado salir”, expresó.

¿Cómo viven la guerra los periodistas?

El periodismo de guerra es uno de los más arriesgados y dolorosos oficios, pues además de exponerse día a día a los bombardeos y ataques, también se está cerca de las víctimas y de sus realidades.

“Es necesario que se abran los corredores porque esta gente necesita comida, necesita agua limpia. La escasez es un problema de salubridad que esta afectando a la población, hasta las ambulancias han sido amenazadas. Necesitamos ayuda”, dijo el corresponsal.

Asimismo, en cuanto a su labor cubriendo esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, dijo que es consciente de que pone su vida en riesgo para informar al mundo.

“Como periodista, todos tenemos esa sensación de que podemos ser los siguientes. El casco y el chaleco que utilizamos es todo lo que tenemos, sabemos que podemos morir en cualquier momento, porque, aunque no fuéramos el objetivo, podemos hacer parte de las víctimas de un bombardeo. Somos periodistas, necesitamos estar en el lugar de los hechos”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: