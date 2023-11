No es despeje de zonas, es un reposicionamiento: comandante de FFMM sobre Luis Manuel Díaz

En diálogo con La W, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, fue enfático en decir que no se está haciendo ningún tipo de despegue en el departamento de la Guajira para la liberación del papá del futbolista colombiano Luis Díaz, quien fue secuestrado el pasado 28 de octubre por el ELN.

Según el general, las condiciones están dadas para que la liberación del ‘Mane Díaz’, sea lo más pronto posible.

“Esto es un esfuerzo continúo por parte de nuestros Gaula Militares, la misión es para todos nuestros colombianos, este es un caso concreto pero estamos haciendo los esfuerzos en los otros casos de ciudadanos que han sido secuestrados, que han sido privados de la libertad, es una política general de la institución (…) con esta maniobra militar estamos brindando todas las garantías y condiciones para que pueda recuperar su libertad en las próximas horas y lo podamos recuperar y traer a su hogar”.

“No se ha hecho ningún despegue de zonas, hemos hecho reposicionamiento para brindar garantías, unas condiciones para recuperar la libertad de una persona, eso es muy diferente a hacer un despegue porque las tropas siguen haciendo los controles. No nos estamos saliendo del área de operaciones (…) reubicar tropas, no nos estamos saliendo ni estamos despegando nada. No es la primera vez que damos condiciones para que se dé la libertad de algún ciudadano.”

La guerrilla del ELN dio a conocer que no han liberado al papá del jugador colombiano Luis Diaz, según ellos por las operaciones militares que continúan para dar con el paradero de ‘Mane Díaz’ como es conocido en barrancas, en La Guajira.

Según el ELN, la zona sigue militarizada y las Fuerzas Militares “realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz. Si continúan los operativos en el área retrasarán la liberación y se aumentarán los riesgos”, añadieron en comunicado.

También aseguran que: “comprendemos la angustia de la familia Díaz Marulanda, a quienes le decimos que cumpliremos la palabra de liberarlo de manera unilateral, tan pronto tengamos garantías de seguridad para el desarrollo de la operación de liberación”, concluyeron en el comunicado.

Escuche la entrevista completa en La W: