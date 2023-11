“Si no destruimos Hamás, llegará a otros países”: subjefe de Embajada de Israel en EE.UU.

Este 7 de noviembre se cumplió un mes de la guerra entre Israel y Hamás que ha dejado más de 11.000 muertos, 241 rehenes y miles de soldados israelíes que avanzan por tierra dentro de la Franja, cuya población sufre una catástrofe humanitaria sin precedentes y donde no parece haber un final a la vista.

Eliav Benjamin, subjefe de Misión de la Embajada de Israel en Washington D.C., en diálogo con La W expuso du perspectiva sobre este conflicto que se ha escalado a “proporciones colosales”, según lo ha calificado la ONU.

“No tenemos intención de reocupar Gaza, el objetivo de la incursión de Israel es que no haya más terrorismo, que Hamás no tenga más facultades de seguir actuando. Hay que borrar a Hamás”, aseguró.

Si Hamás gana la guerra se extendería a otras regiones del mundo

El directivo aseguró en La W que esta no es una guerra exclusiva de Israel, pues dice que “Hamás se está esparciendo como el cáncer en todo el mundo, no solo en Medio Oriente, esta es una guerra que Israel esta peleando para toda la comunidad internacional. Si no destruimos a Hamás en Gaza veremos otros ataques terroristas en el mundo, no solo contra los judíos”.

Destacando que el apoyo de los Estados Unidos en la guerra ha sido vital, pues cuentan con una relación que no solo va en diplomacia, sino también en soporte militar y de defensa.

“El hecho de que Estados Unidos condene a Hamás y al terrorismo es un mensaje claro al resto del mundo a no unirse al enemigo”.

Comunidad internacional “no escuchó” advertencias de Israel sobre Hamás

Eliav Benjamin lanzó un contundente mensaje al mundo, aseverando que, si el mundo hubiera atendido al llamado de Israel, esta guerra quizás se hubiera evitado.

“Hemos hablado del terrorismo de Hamás desde hace mucho, así como de Hizbolá, y el mundo no escuchaba. Desafortunadamente Hamás se financió con Irán y resultó en el asesinato de inocentes, nadie en el mundo escuchó nuestras denuncias, es una llamada que nos unamos, que nos apoyen y peleen junto a nosotros”, dijo.

Finalmente, hizo énfasis en la educación que se imparte en Gaza como uno de los flagelos principales, pues son los mismos miembros de Hamás los que inculcan sus ideologías sanguinarias a los menores.

“De allí viene todo, a las nuevas generaciones las educan fanáticos que decapitan, asesinan y brutalizan a la gente. Pelear con la ideología toma mucho tiempo, pero hay que hacerlo determinadamente”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: