Duro cruce entre Racero y Forero: ¿por qué se suspendió debate de reforma a la salud?

A los gritos terminaron agarrados el pasado martes los representantes David Racero, del Pacto Histórico, y Andrés Forero, del Centro Democrático, tras una nueva suspensión del segundo debate de la reforma a la salud en la Plenaria de la Cámara.

Ambos congresistas pasaron por los micrófonos de La W para hablar sobre la discusión originada por el rompimiento del quórum donde Racero calificó de “robo del sueldo” a la bancada del Centro Democrático y de Cambio Radical, al salirse del recinto y no votar, una estrategia ya usada en anteriores gobiernos.

“Forero cita una sentencia del Consejo de Estado donde se avala el retiro del recinto y la abstención de votar. Esa sentencia es clara que este mecanismo debe ser usado en situaciones específicas, no es simplemente por decir que porque no se está de acuerdo con la discusión entonces se retiran y no votan, lo que dice es que se llega a esta acción cuando los partidos consideren que no tienen garantías para votar”, relató el representante David Racero.

Asimismo, agregó que lo que la oposición está buscando es un aplazamiento de la discusión, pues no sería la primera vez que se intenta discutir la reforma a la salud fallidamente.

“Esta es una reforma improvisada que va a hacerle mucho daño a los colombianos, por eso hemos intentado hundirla, manifestando las preocupaciones (…) No nos están dando las garantías, prueba de esto es que Racero tuvo la posibilidad de insultarnos y decirnos ladrones para finalmente cerrarnos el micrófono sin poder responder”, contestó el representante Andrés Forero.

¿Se le está ‘embolatando’ la reforma a la salud al Gobierno?

El representante del Pacto, David Racero, sobre este cuestionamiento aseguró que la reforma se lleva dilatando desde hace más de cinco meses, por lo que considera que ya es hora de decidir para evitar la dilación de la incertidumbre “o se aprueba o se rechaza. ¿Hasta cuándo vamos a dilatarla?”.

Esto para finalmente, el representante Forero aseveró que continuarán tomando los mecanismos necesarios para frenar la reforma hasta que no sea un proyecto consensado por todas las partes.

Escuche el debate completo en La W: