Testigo estrella contra Cielo Gnecco se reafirma y pide ser escuchado en la Fiscalía

En entrevista con La W, el testigo estrella de la investigación contra la exprimera dama del Cesar y procesada por doble homicidio, Cielo Gnecco, se refirió a lo ocurrido en el crimen y reafirmó la responsabilidad de la “matrona” en el asesinato de los excontratistas de la Gobernación del Cesar, Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza en octubre de 2002.

“La orden me la dio alias 39 por la pérdida de un dinero que ellos se habían cogido de la gobernación, de la doctora Cielo, Cielo Gnecco, entonces fue el secuestro de esas personas y la muerte de esas personas porque ellos no devolvieron la plata, no tenían plata, no devolvieron la platica y al verlos tanto tiempo retenidos, ya 6 o 7 meses entonces dieron la orden de que los soltáramos y como ellos conocían a Cielo Gnecco y conocían a Alias 39 hubo la orden de matarlos para que no quedara nada” señaló.

Frente a por qué su confesión sobre ese doble crimen se produjo apenas 15 años después del asesinato de los exfuncionarios, asunto que ha sido criticado por la defensa de Gnecco, defendió el por qué.

“Estos hechos no se habían confesado más antes porque yo esperaba que otros confesaran, pero como nadie confesó esos hechos yo los confesé, para que se diera claridad y estas muertes no quedaran impunes, porque lo que uno conoce tiene que salir a la luz del día para nosotros que tengamos un poquito de paz ¿quiénes éramos nosotros para secuestrar? Pero la guerra es así y le di la cara a la justicia” dijo Julio Manuel Argúmedo en La W.

De hecho pidió ser escuchado por la Fiscalía bien sea ante Justicia y Paz o directamente ante uno de los fiscales del ente investigador para entregar todos los detalles del crimen que quedaron pendientes tras el oficio que allegó en 2018, así como para hablar tras la “entrega” de los responsables o la captura de la propia Cielo Gnecco (a quien la fiscal Nancy Martínez, quien había mantenido la libertad de Gnecco en primera instancia, tras la orden de captura emanada de un superior la revocó, aunque ella dice que no firmó la orden y será investigada por la CNDJ).

“El día que me llame la justicia ordinaria, el día que ellos se entreguen o que la capturen (a Cielo Gnecco) lo mismo que les estoy diciendo a ustedes lo voy a decir a la Fiscalía y todos los hechos desmenuzados, cómo sucedieron, a dónde los mataron, a dónde los metieron, en qué carro fue el uno, todo, así de sencillo, con esos dos señores (las víctimas) que no tenían velas en ese entierro” afirmó “Gabino”.

Incluso, aseguró en la entrevista con W Radio, que el nombre de Cielo Gnecco no es el único involucrado en esos homicidios que ventilará ante la Fiscalía y Justicia y Paz, aseverando que por seguridad no puede entregar esas identidades públicamente, pero “eso lo escucharán cuando la Fiscalía me llame a una diligencia. Sí sí, hay más nombres, pero hasta los montes tienen oídos” sentenció.