“No conozco a Restrepo”: Juan Fernando Petro niega vínculos con supuesta oferta de amnistía

En una reciente investigación del periodista Gerardo Reyes para Univisión, han salido a la luz algunos detalles que involucran a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, en una presunta oferta de amnistía a un empresario acusado de narcotráfico.

Según el abogado Richard Díaz, Juan Fernando Petro habría propuesto un pago de $100,000 dólares a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, quien, a su vez, se ha declarado culpable de cargos relacionados con el narcotráfico en Florida.

El hermano del presidente pasó por los micrófonos de La W para dar respuesta sobre el tema.

“Tengo que responder estilo cliché, pero yo no conozco a ese señor. Ni siquiera he leído el artículo en que el periodista Gerardo Reyes dice que hay una investigación de Univisión. Yo no conozco a ningún ‘narcopiloto’, la única vez que estuve en Guaymaral fue cuando se contrató una avioneta que nos llevar a Arauca para ver el problema de violación a los derechos humanos; estoy seguro de que ese señor tampoco me conoce a mí”, aseguró Juan Fernando Petro.

Por otro lado, Gerardo Reyes, periodista de Univisión encargado de exponer la investigación, también dialogó con La W respondiendo a estas declaraciones.

“Eso está reflejado en el artículo que escribí después de haberlo entrevistado, él dice claramente que fue el hermano del presidente Petro el que hizo la propuesta (…) Fuimos nosotros los que confrontamos las inconsistencias en la información consultándole a Restrepo”, dijo.

Ante esto, Juan Fernando Petro respondió “me defenderé como siempre lo he hecho, la Fiscalía no ha mostrado ninguna prueba en mi contra, esto solo es un eco de la investigación sobre La Picota, y repito lo mismo. Mi nombre fue utilizado por abogados para ganar un usufructo económico”.

Finalmente, concluyó aseverando con que estaba “cansado de que aparezcan estas cosas que me complican la vida. Respeto al periodista, pero esa investigación es un refrito del anterior problema. Estoy tratando de limpiar mi nombre ante la opinión”.

Escuche la entrevista completa en La W: