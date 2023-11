“El secuestro es el primer gran tema que hablaremos con el ELN en la mesa”: Otty Patiño

Los jefes negociadores del ELN, Pablo Beltrán (izq), y del gobierno colombiano, Otty Patiño (der). (Foto: Pedro Rances Mattey/Anadolu Agency via Getty Images)

El jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo con el ELN, Otty Patiño, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el secuestro y posterior liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista de la Selección Colombia Luis Díaz.

Ante el cuestionamiento de si se debe seguir con la mesa de negociación a pesar de que el Ejército de Liberación Nacional siga secuestrando, Patiño aseguró que “toca seguir”. Sin embargo, expresó que ese tema será el primero que tocarán con el ELN en el nuevo ciclo que se desarrollará en México.

“Los tiempos del ELN son mucho más lentos que lo que uno quisiera, pero seguramente lo tocaremos en el otro ciclo que comenzará en México”, dijo.

Tras el secuestro del padre de Luis Díaz, surgió la pregunta en la opinión pública de si estaba o no incluido el no secuestrar dentro del cese al fuego con este grupo armado.

“Esa es una discusión del mecanismo de monitoreo y verificación. Ellos (ELN) se han opuesto que el secuestro entre como parte del cese al fuego, se han negado a reconocer el secuestro como una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, mencionó.

No obstante, el jefe negociador del Gobierno aclaró que “el secuestro, independientemente de que sea considerado en el DIH, es un delito”. Por esta razón, resaltó que en la construcción de paz es necesario el uso racional de la fuerza militar.

¿Cómo se va a financiar el ELN?

Este ha sido uno de los temas más controversiales en la mesa de negociación. Por ello, Otty Patiño aclaró que desde el Gobierno le han dicho al ELN que “no discutiremos ningún tema de financiación como tema de chantaje de un secuestro”

Asimismo, mencionó que si el ELN no tiene una “fuerte y decidida voluntad de no continuar combatiendo”, no es posible que la comunidad internacional o el Estado colombiano admita dialogar sobre el tema de financiación.

“Les he dicho que ahorren. Seguro tienen recursos de otras actividades ilegales. Les hemos dicho que mientras no tengan la voluntad de acabar el conflicto, no es posible hablar de financiación”, aseguró.

Si ELN no replantea el tema del secuestro, ¿continúa la mesa?

“En el ELN debe participar con mucha más fuerza los comandantes que están en terreno. Creo que hoy debe imponerse la sensatez que tuvo el Frente Norte cuando se conoció que un comando de ellos había secuestrado a este señor (padre de Luis Díaz) y ordenó su liberación”, expresó.

Finalmente, Patiño destacó la “sensibilidad” frente al tema del secuestro que mostró, como en muchas otras ocasiones, la opinión pública que condenó este hecho.

“Esperamos que haya racionalidad para que sepan que es una práctica perdedora y eso puede llevar a que, si se estima que eso tiene problemas, obligue a que se contemple el fin del conflicto rápidamente”, afirmó.