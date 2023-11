“No se puede reemplazar al Ejército por delincuentes en nombre de la paz”: fiscal Barbosa

En medio de la polémica que generó el proyecto de ley que anunció el senador Iván Cepeda, que finalmente retirará para hacerle modificaciones, el jefe de la Fiscalía en Colombia dijo que la paz no puede ser el argumento para ir en contravía de la Constitución.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en diálogo con La W, aseguró que la búsqueda de la paz, considerado como un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución, no se puede convertir en la justificación para legitimar que se vulneren otros como el de la libertad de expresión en Colombia.

También señaló que nadie está poniendo en la balanza los derechos a la paz y a la libertad de expresión, porque ambos son legítimos y deben darse en un Estado democrático.

“Aquí no puede construirse ningún argumento alrededor de procesos de paz en curso para violentar una opinión o incluso la democracia alrededor de estos temas que son de construcción colectiva y pública”.

Barbosa agregó que, “nadie está poniendo en la balanza el derecho a la paz, con el derecho a la libertad de expresión, que de hecho goza de mayor protección que cualquier otro derecho en la Constitución Política”.

También aseguró que, bajo el argumento de la búsqueda de la paz, no se puede reemplazar a la fuerza pública por delincuentes o pretender enviar a la cárcel a periodistas o exfuncionarios que cuestionen la realidad de un país como Colombia.

“En ese sentido, usted no puede tomar artículos constitucionales, así digan que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para decir que, en nombre de la paz yo reemplazo al Ejército por delincuentes, en nombre de la paz yo retiro a la fuerza pública de lugares del territorio nacional y en nombre de la paz mando periodistas a la cárcel o mando a exfuncionarios a la cárcel, esto no puede ser”.

El jefe del ente investigador aseguró que es un despropósito el proyecto de ley que el senador Iván Cepeda, radicó ante el Congreso de la República, al que además señaló de inconstitucional, por ir en contravía de la libertad de expresión y de la democracia.

Igualmente, señaló que, si este proyecto de ley se hubiera radicado en los gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, con el artículo que dice “aquel que obstruya, impida, restrinja, la exploración al inicio, desarrollo y finalización del proceso de paz que el Gobierno Nacional adelante con organizaciones criminales, tendrá 15 años de cárcel”, dijo que si esto hubiera pasado “no hubiéramos podido discutir ni siquiera el Acuerdo de Paz de La Habana”.

Barbosa aseguró que incluso para el expresidente Juan Manuel Santos, consideraría que fue fundamental la opinión pública para poder concebir un proceso que fue discutido pero importante.

“Quieren una sociedad que piense de una sola forma y ahí uno no puede plegarse a esas tesis y el debate ya no es la libertad de expresión sino si estamos en democracia o no vamos a seguir en democracia”, afirmó.

