Petro dirige con gran carga ideológica: oposición tras decisión de Corte sobre regalías

La Corte Constitucional tumbó la norma de la reforma tributaria de 2022, que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las industrias extractivas. Con esto se caería la pretensión del Gobierno Nacional con la que buscaba recaudar más de cuatro billones de pesos, lo que implica menos dinero para el Presupuesto General de la Nación.

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expone su postura sobre el tema como uno de los principales opositores de la gestión del presidente en temas económicos.

“Desde la reforma tributaria existió la advertencia, pero la voracidad por ingresos, la avidez que tenía la DIAN, el mismo ministro y la bancada de Gobierno no escucharon razones, como esta de las regalías, no analizaron si eran un gasto deducible o no”, recordó el representante Pérez.

Asimismo, expresó la probabilidad de que el Gobierno pueda estar ideando alternativas para recuperar estos recursos, pues de no saldarlo se generarían problemas en el presupuesto nacional para los próximos años, algo preocupante ya que el recurso fue distribuido con fuerza de ley.

“La deducibilidad de cualquier gasto debe tener tres características: primero, la relación de causalidad con la renta, segundo, debe se proporcional y tercero, debe ser razonable”, agregó.

¿Gestión económica del Gobierno Petro está basada en idealismos?

Durante la entrevista, por medio de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto.

Mi deber como colombiano en un país al que siempre lo han estafado en la venta de sus materias primas energéticas es decir lo que significa las regalías.



Las regalías no son un costo del empresario de petroleo. El petroleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023

Ante lo que el representante respondió que “el presidente Petro tiene una profunda carga ideológica, nadie puede decir que las empresas que exploten hidrocarburos, que refinen gasolina, las de carbón, gas y minerales, no pagan impuestos, cuando ellos son enormes contribuyentes, no solo a nivel nacional sino regional. El hecho de que el subsuelo sea del Estado no quiere decir que porque un particular lo explote, sea pecaminoso por su inversión”.

Esto agregando que la disminución y crisis económica en la que está entrando el país se debe precisamente a las declaraciones del Gobierno y la exministra Irene Vélez “con su teoría del decrecimiento”.

“Ya no hay contratos de exploración y nadie ha podido decir cómo se reemplazarán estos recursos. Se nos olvida que de allí sale casi el 40% de las exportaciones de este país”.

Finalmente, comentó que “como si nosotros fuéramos a resolver el calentamiento global cuando contribuimos en cifras minúsculas. El carbón que no vendamos lo vendrá otro, el petróleo que no explotemos lo comercializará otro. Hay que avanzar en energías renovables, pero decir que la Corte esta equivocada es exagerado”

