Turistas bogotano se ahogó en playa de Cartagena, autoridades buscan su cuerpo

Cartagena

Un nuevo turista ahogado en una playa de Cartagena reportaron las autoridades, esta vez en el nuevo balneario que hace pocos días habilitaron, en medio de polémicas, en el sector de Bocagrande obras de protección costera.

La víctima fue identificada como Sebastián Martínez Guerrero de 32 años, quien habría ingresado a una zona restringida en compañía de un amigo. El coordinador del grupo de salvavidas de Cartagena, Deivis Villa Moncaris, explicó que en un primer momento se había rescatado a tres personas que estaban con la hoy víctimas, quienes ingresaron al lugar demarcado como zona restringida.

“Siendo la 1:15 de la tarde el salvavidas rescata a tres personas en playa 5, sector de Bocagrande, cerca de unas boyas demarcadas por DIMAR donde está la zona restringida y la zona de bañistas. Habían como doce muchachos oriundos de Bogotá, estudiantes de derecho, ellos vieron la escena donde el salvavidas saca a los tres jóvenes y los rescata; el salvavidas se acerca donde están los doce y les dijo que no podían entrar a la zona prohibida por las corrientes y las fuertes olas, que si se van bañar se fueran hacía el centro, al frente de la garita”, contó a W RADIO el coordinador de salvavidas.

Explicó, “el salvavidas va hacia la garita y de inmediato ingresan dos del grupo, el grupo donde se había hecho la advertencia, de esos dos estaba el joven de 32 años Sebastián que es el ahogado que actualmente no ha a aparecido, y otro compañero. Cuando el salvavidas se percata que ellos van para la corriente donde él ya había dicho que no ingresaran , les pita y uno de ellos escucha, la persona se devuelve pero Sebastián siguió hacia la boya que está al fondo del mar”.

“El salvavidas sale corriendo a atender y socorrerlo, pero cuando ingresa a la profundidad se le pierde y no lo puede encontrar. Todavía no lo han encontrado, estamos en el punto y no lo hemos encontrados”, señaló Deivis Villa Moncaris.

Ante las criticas que ha tenido la apertura de un fragmento de playa 5, para bañistas, pese a que no tener las condiciones, el coordinador de salvavidas explicó que el problema no es que si la playa este o no acta, “dónde están demarcadas es accesible para el bañista, pero yo hago el llamo al Distrito que necesitamos más unidades, porque si estamos completos o si esta la cantidad de guardavidas que se necesitan esto no sucede”.

“Porque en esta zona, donde está este tramo 5, está por 430 metros y está playa necesita 4 salvavidas por lo mínimo, pero aquí solo hay dos. Hay dos porque cubrimos otros puntos que son de dos salvavidas y se coloca uno, para acá colocarse dos, estamos careciendo de unidades; esta habilitada el 80% de la playa y sólo hay dos salvavidas, por lo mínimo debe haber 4″, puntualizó Deivis Villa Moncaris.

Señaló que Cartagena recibe bañistas de enero a enero, visitantes nacionales e internacionales, pero aunque les hizo el llamado a Bomberos y a Secretaría del Interior no han recibido la debida atención, “sí se les hizo el llamado a Bomberos pero los rubros de Bomberos son especialmente de Bomberos, a la Secretaría del Interior le pase esas necesidades como pitos, Jet Ski, Salvavidas, Cuatrimotos; solamente un salvavidas en Cartagena tiene un pito y un flotador”.

“Necesitamos elementos para garantizar la seguridad a los bañistas, este es un servicio esencial para Cartagena, salvaguardamos vidas. Cartagena está demarcada con 23 kilómetros de playas habilitadas y el cuerpo de salvavidas tiene 63 personas y un coordinador. Hay 5 que están de vacaciones, 3 que están incapacitados de la labor y solamente contamos con 5″, manifestó el coordinador de salvavidas.

Añadió, “de esos 55 descansan bloques de 18, lunes y martes un bloque, miércoles y jueves otro bloque, y viernes y sábado otro bloque; Nosotros contamos con 38 salvavidas de lunes a sábados y los 55 salvavidas los domingos y festivos. Los domingos y festivos trabajamos todos los salvavidas y los días normales trabajamos 38 salvavidas. Con este tramo de 430 metros que habilitaron se requieran más salvavidas”.

El cuerpo de salvavidas de Cartagena debería estar confirmado por 110 salvavidas para brindar mayor seguridad a los bañistas.

Desde el Concejo de Cartagena generaron una alerta ante la serie de muertes por inmersión que se han registrado en la ciudad, en las últimas semanas en playas de Bocagrande y Crespo, como el deceso de Orlando Fernández Ordoñez, de 65 años y un joven de 16 años, identificado como Ignacio Polo.

“En la ciudad suceden cosas que esta Corporación debería preguntarse y es que las muertes por ahogamiento que se vienen dando se están presentando en forma repetitiva, la ciudad no ha hecho nada, ni la parte privada ni el control político ha afinado para poder definir la responsabilidad de esto. Desde el 2015 hasta esta fecha no ha habido modificaciones de los suelos de protección, estamos hablando de unas vidas y no hemos sido capaces de decirle a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, que realmente existe una responsabilidad por parte de Administración Distrital”, dijo el concejal César Pion.

Añadió, “hay una apertura de playa, que desde la playa 5 hasta las playas posteriores la corriente se va a seguir presentando, pero hasta tanto no le suceda a un familiar nuestro o no le suceda a una persona allegada a nosotros no nos va a doler. La gente lo que no sabe es que los ahogamiento que se han presentado en la parte de Crespo, han sido en una zona prohibida donde hay unas corrientes y unos comportamientos. Una cosa es la playa prohibida y otra es cosa es tener el pie de fuerza para no permitir que entren a la playa prohibida, el aviso por si solo no es una herramienta de control”.

“No es que yo no quería que se le de apertura a playa 5, porque se está afectando la economía, el problema es que a los contratista no se le ha pedido que ejerzan un relleno, no un relleno natural sino que tiene que ser un relleno constante y tiene que haber un concepto de la biometría. Lo económico puede más que lo humano, donde hay que dar una apertura por lo económico porque no podemos perjudicar a los hoteles, a los vendedores pero a costilla de cuántos muertos”, puntualizó Pion.

Por su parte el concejal David Múnera señaló que, ese tipo de noticias no es buena para la ciudad, “ese tipo de noticias de que en una ciudad se permita el ahogamiento masivo de dos, tres, cuatro, cinco personas, son mensajes que no muestran una ciudad que tenga una organización y control sobre sus playas”.

“Vale la pena en esas obras que están haciendo de protección costera, que nos puedan garantizar si estas obras realmente están estabilizadas o no, que no nos vayan a entregar unas playas con las mismas circunstancias de hace 8 años que no ha pasado absolutamente nada y los interventores que construyeron, que era la concesión nunca hizo nada, ni se le exigió nada, con estas nuevas obras de la protección costera. Creo que este es un tema que tiene que ver con ciudad, realmente estamos hablando de vidas humanas que están perdiendo porque tenemos unas playas que no están garantizando que los turistas y cartageneros puedan ir con toda la tranquilidad a poder disfrutar de ellas”, expresó Múnera.

Sobre la muerte por inmersión del turista bogotano Sebastián Martínez Guerrero, la Alcaldía expresó que lamenta el deceso, e indicó que de acuerdo con el informe preliminar, el Cuerpo de Guardavidas advirtió a los visitantes sobre las condiciones meteorológicas y la altura de las olas, “pese a los continuos llamados de atención, algunos visitantes continúan haciendo caso omiso a las alertas y recomendaciones de guardavidas y brigadistas de apoyo turístico”.

A esta hora, el equipo de Guardacostas continúa con la búsqueda del cuerpo de Martínez Guerrero en las playas de Bocagrande.