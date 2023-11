Al Oído: Abudinen lanzará libro y encenderá el ventilador, ¿qué pasó con Centros Poblados?

Al Oído de los coqueteos políticos.

Cerramos esta semana contándoles de una reunión que se dio y había logrado pasar desapercibida.

Hace poco el expresidente Álvaro Uribe se dio cita en Llano Grande, Antioquia, con quienes conforman hoy la bancada y con los nuevos miembros del partido que quedaron electos en las pasadas elecciones. Todo se conoció hasta ahí, lo que no supo fue que el coqueteo se hizo directamente a Rodrigo Lara, el excandidato a la Alcaldía.

Lara fue invitado directamente por el exmandatario y todos los uribistas presentes no pudieron evitar su sorpresa al verlo llegar. Al que no le gustó mucho ese acercamiento fue a José Obdulio Gaviria, quien se mostró molesto. ¿Qué buscarán esas invitaciones? Eso sí, todos son conscientes de que Lara es un líder innato con resultados reales, no solo show como muchos congresistas.

Recuerden que muchos partidos ya piensan en las presidenciales y preparan sus listas al Congreso, de allí que se analice que los dos candidatos de Lara en el Concejo puedan ir como bloque con los de Centro Democrático, que puedan ser independientes, aunque otros en el partido quieran ser gobierno.

El Dato

Luego de contar en primicia que la exministra Karen Abudinen alista un libro que encenderá ventiladores, conocimos que el texto ya está escrito y que el lanzamiento será en la Feria del Libro, allí revelará la persecución que vivió y cómo le afectó en lo personal. Esta obra aún busca título, ¿usted cómo le pondría?

