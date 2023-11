Los artistas no van a poder frenar esto: productor chileno que hizo enfurecer a Bad Bunny

Mauricio Bustos es un productor musical chileno de 30 años y fundador de FlowGPT, un robot que crea música. Con su proyecto de inteligencia artificial (IA) compuso Demo 5: NostalgIA, una canción que hizo enojar a Bad Bunny. En La W habló se refirió a la polémica que generó dicho tema.

Sobre los derechos de autor, Bustos afirmó que “el autor, en este caso, es FlowGPT, yo soy quien crea la canción de cero, la compone y la interpreta. Solo utilizo filtros nuevos que acaban de salir y no se han regulado”.

La regulación de la inteligencia artificial en las diferentes industrias tiene varios antecedentes. Uno de esos es la huelga de los actores de Hollywood. Entre otras, una de las exigencias era reglamentar el uso de la IA con el fin de evitar que usaran sus voces y rostros sin su autorización.

Con respecto a esto, el productor chileno respondió que está de acuerdo en que se debe pedir la autorización al artista antes de emular su voz con dicha tecnología, “pero hasta que no ocurra un suceso que haga mover los hilos y que obligue a la gente a discutir, eso no va a pasar”.

“La industria musical, por lo general, siempre ha sido conservadora. De repente, esto puede ser un llamado de atención para que se muevan, para que hagan algo”, aseguró el fundador de FlowGPT.

“Ya hay precedentes en Hollywood que muestran adónde se dirigen estas nuevas tecnologías, pero (la industria musical) no se mueve, no está pasando nada. Todos sabemos cómo funcionan (quienes integran dicha industria), cuáles son sus ambiciones. Es bueno poner este tema en boca de todos para que los mismos artistas comiencen a preocuparse, para que todos comencemos a ver qué camino tomar para poder convivir en armonía con esta tecnología”, apuntó.

Demo 5: NostalgIA, la canción que hizo enojar a Bad Bunny

La canción que hizo enojar a Bad Bunny se llama Demo 5: NostalgIA. Fue tan grande la molestia que el reconocido artista escribió en su canal de WhatsApp lo siguiente: “si a ustedes les gusta esa m... de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para desaserme (sic) de gente así”.

Dicha canción se hizo viral en las redes sociales y se posicionó entre las 100 más escuchadas de Spotify. Sin embargo, esto no le ha generado ninguna ganancia a Bustos. “Yo tengo los videos sin monetizar en YouTube, aun así, me los bajaron. Las canciones empiezan a generar dinero después de tres o cuatro meses de haber sido lanzadas en las plataformas”.

No obstante, Bustos criticó a dichas plataformas, debido a que estas “no tienen una opción de publicar sin monetizar; si no, yo feliz, lo subiría por ahí para evitar cualquier problema. El mismo FlowGPT le ofreció la canción gratis a Bad Bunny. Si él quisiera tomarla, la puede tomar, la puede hacer y yo no le cobraría nada, FlowGPT tampoco. Estamos desarrollando un proyecto con miras a algo más grande que no tenga que depender de este tipo de situaciones. Las plataformas digitales solo tienen la opción de poder estar ahí monetizando”.

“La idea de esto es llamarle la atención a las plataformas digitales para que generen un espacio aparte para los creadores de este nuevo tipo de contenidos, donde se le pueda pagar el porcentaje correspondiente o incluso toda la cantidad de regalías quieren. Pero que dejen crear y que dejen inventar cosas nuevas”, insistió.

Según Bustos, el equipo de Bad Bunny no lo ha contactado. “Han bajado las canciones de las plataformas. Spotify se está poniendo un poco del lado de los artistas y está eliminando las canciones con Inteligencia Artificial. La industria cambia. Si Spotify no se alinea con esto, va a quedar obsoleto”, sentenció.

“Muchos piensan que yo quiero lanzar mi carrera artística propia y cómo a través de esto puedo lograr el éxito propio”, explicó Bustos. Sin embargo, el productor musical aclaró que “no es así. Quien está logrando el éxito en cierta parte es un nuevo concepto artístico que se llama FlowGPT. Yo podría tomar esta canción e interpretarla para luego darme los créditos, pero no lo hago porque me gusta la innovación, porque quiero desarrollar un nuevo artista que sea digital, que sea un concepto”.

Lo que está haciendo Mauricio, en sus palabras, es aprovechar “el momento para educar, para generar esta discusión, este debate, para que la gente se dé cuenta de que existe este tipo de tecnologías. Si nadie hace algo que revolucione a nivel popular, la gente no se informa y luego aparecen personas malintencionadas que generen esto o peor”.

“Lo principal es seguir educando a la gente de que esto se puede hacer y de que va a haber dos tipos de música sobre un artista. Va a estar la música de él, la orgánica. Esto le va a dar más valor aun, van a empezar a salir más cosas como esta. La base y los matices originales son del artista, nadie se lo va a poder quitar. Es el flow original, eso le va a dar más valor a su propia música”, dijo el productor chileno.

¿Cómo regular el uso de la inteligencia artificial en la industria musical?

Para Bustos, la forma de legislar esta problemática del uso de la inteligencia artificial en la música “tendría que ser que estos artistas, por su legado, reciban lo que tengan que recibir por ese uso. No sé si se podrá frenar esto, insisto. Si las plataformas cierran las puertas, estos nuevos tipos de creadores van a buscar otra plataforma nueva donde puedan compartir este arte. Al final, están negando una nueva forma de arte, es una música de fans para fans. No sé si será adecuado pedir la autorización a cada una de las canciones que van saliendo, debido a que ya se están generando miles de canciones diarias con inteligencia artificial. Los artistas deben entender que no van a poder frenar esto. Van a tener que abrir su mente”.

Esto marcaría un antes y un después en la industria de la música, debido a que de ahora en adelante “va a haber dos sesiones de música, hay canciones que no van a ser del artista, sino una visión de otro artista de cómo sonaría el original. La idea es que comiencen a colaborar. Hay miles de canciones de Bad Bunny, pero ninguna tiene esta repercusión porque hay un trabajo humano detrás muy importante. Tengo años trabajando en esto, sé cómo hacer un hit”, manifestó.

El futuro de FlowGPT

Si bien NostalgIA fue un completo hit, FlowGPT “está resguardándose en estos momentos”, anunció.

Esto debido a que “la industria musical no va a querer que este artista surja. Ellos están tratando de potenciar sus propios artistas. Los sellos discográficos siempre hacen las cosas sin corazón. Como esto nació de un joven acá en Chile en una habitación, la gente ha empatizado con él. En principio, estamos viendo cómo convivir con la industria musical como corresponde. Yo tampoco como artista quiero ponerme tan agresivo y empezar a sacar cosas y a quitarle el mérito a los artistas. Yo también soy artista y quiero convivir con ellos. Estamos usando la tecnología para seguir experimentando, para darle una identidad propia a un personaje mientras esto se regula. Queremos que nos dejen trabajar; como veo que nos están bajando todo y nos están denunciando por todo, no nos dejarán trabajar tranquilos si seguimos trabajando así”, concluyó.