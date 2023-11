Mitsuharu Tsumura, chef de Maido, el mejor restaurante de Latinoamérica, habla en La W

Mitsuharu Tsumura. (Photo by TERCIO TEIXEIRA/AFP via Getty Images)

Mitsuharu Tsumura es el Chef Ejecutivo de Maido, el restaurante peruano que ganó el premio al mejor restaurante de Latinoamérica en 2023.

Tsumura pasó por los micrófonos de La W para hablar del galardón y de cuáles son sus próximos pasos.

“Desde que arrancamos el restaurante, decidimos que va a ser solamente un lugar, un espacio, un destino al cual la gente venga de todas partes del mundo, como lo hace el día de hoy”, dijo el chef. Según Tsumura, ese detalle “es lo que hace mágico” a Maido, además de la “esencia del equipo y mi esencia”. “Volver esto una franquicia desvirtuaría todo lo que Maido significa como marca. Esto no descarta una apertura afuera de marcas más casuales, como tenemos en Chile y Panamá”, contó.

Sobre cuáles son los pasos a seguir para convertirse en el mejor restaurante del mundo, Tsumura explicó que se van a enfocar en “trabajar en el día a día”. La idea no es pensar en la meta, “sino disfrutar en el camino, enfocarse en el día a día, hacer lo mejor posible para que la gente que visite nuestro restaurante se vaya lo más contenta posible; ese es nuestro objetivo principal”.

“Estoy contento no solo por Perú, sino por la región. Quiero felicitar a todos los colombianos que están presentes en la lista y a Álvaro (Clavijo, chef del restaurante bogotano El Chato), que quedó en segundo puesto. En Colombia y en la región se viene haciendo un gran trabajo, esto le da visibilidad no solo a Perú, sino al continente para que el turismo gastronómico siga en aumento. Necesitamos eso para mover las economías de los países”, celebró el chef del mejor restaurante de América Latina.

Una de las claves para haber llegado a la cima es tener un equipo de creatividad. “Yo, particularmente, me siento una persona curiosa, creativa, siempre busco algo nuevo que hacer, es la parte que más me divierte de mi trabajo. En todo momento -afirmó- estoy viendo a mi alrededor: mientras como, antes de dormir, mientras me ducho y cuando viajo miro inspiraciones que me permitan ir haciendo no solo platos, sino experiencias”.

Esto último, de acuerdo a Tsumura, es importante de entender a la hora de tener a un restaurante, debido a que “uno no solo va a comer, sino va a recibir la experiencia en todo aspecto y sentido: el servicio, el ambiente, los detalles. Eso también es creatividad; no es solo en el plato, sino qué más se puede hacer para que la hospitalidad pueda seguir mejorando y que la gente, cuando venga a comer, se sienta en casa”.

Por último, Tsumura aprovechó para extender sus felicitaciones para todos los chefs colombianos que quedaron en la lista del top 10, así como a la gastronomía general de este país.