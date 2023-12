Ofensiva del Ejército en Chocó tras enfrentamientos entre grupos armados

Tras la crítica situación que se registra en el Chocó, por cuenta del accionar delictivo del ELN y el Clan de Golfo que ha generado desplazamientos y confinamientos, el comandante de la séptima división del Ejército Nacional, el general Óscar Murillo, explicó cual en la W, cuál es la situación que se registra en esa zona del país y cuáles son las operaciones que están adelantando las tropas militares.

En el caso del Clan del Golfo, señala el general, que desde hace varios días se vienen “desarrollando operaciones militares sostenidas, en el primer evento tropas de la Fuerza de Tarea Titán sostienen combates en San Miguel, en San Juan, a raíz de eso quedaron varios heridos pero en la verificación al territorio logramos incautaciones y víveres para aproximadamente 20 hombres. Por su parte en Bahía Solano se sostiene un combate en Playa Pote y ahí logramos la muerte de un integrante del Clan y la captura de dos más”.

Entre tanto en el caso del ELN y el supuesto paro armado que decretado por el grupo hace varios días, el general Murillo dijo: “se dio confinamiento hasta el 3 de noviembre, las tropas van a continuar con el cumplimento de la misión constitucional (…) hay unos procesos y solamente puedo responder que sí habido una violación de cese al fuego, esta unidad realizará los informes respectivos para que vayan al sistema de monitoreo de cese al fuego”.

Sobre la llegada a Bogotá de comunidades desplazadas del Chocó, dijo: “vamos hacerle seguimiento, lo importante es que se garanticen las condiciones para que esas poblaciones retiren al territorio, las tropas no están quietas (…) continuamos con nuestro deber, las tropas están donde tienen que estar y lo demostramos también con las operaciones contra el Clan del Golfo”.

Alias ‘Yerson’, cabecilla del ELN tiene en jaque la seguridad del departamento.

W Radio pudo establecer en un audio, que está en poder de las autoridades, que alias ‘Yerson’, uno de los cabecillas del ELN, tiene en jaque a las poblaciones de los municipios de Sipí y Litoral del San Juan, en el departamento del Chocó, y que, además, ha generado el confinamiento y desplazamiento de miles de personas y familias que ante el temor han decidido salir de la zona, según el gobernador.

Sin embargo, tras dos días de paro armado, ‘Yerson’ cabecilla del Frente Che Guevara del ELN, aseguró que a partir de este domingo a desde las 6:00 de la mañana se levantó la medida. En total, según cifras de la propia Defensoría del Pueblo, son más de 1.400 familias las desplazadas.

No es posible que en el previo del inicio del quinto ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y del ELN, esa guerrilla imponga restricciones a la movilidad en un departamento que por años ha sido víctima permanente del conflicto armado”, señaló en su momento la Defensoria.

Sin embargo, según pudo conocer W Radio con fuentes del Ministerio de Defensa, se tiene información de agencias de inteligencia que indicarían que este anuncio de paro armado, se habría hecho, para poder mover y recibir el dinero producto de las economías ilícitas y sacar la droga de esta zona del país.

Se tiene en poder un audio en donde se advierte de esta estrategia para hacer llegar el dinero a ciertas zonas. Además, en el punto en donde se anunció el supuesto paro no se tienen reportes de combates entre el ELN y el ‘Clan del Golfo’, como si en otras zonas del Chocó en donde se disputan el control de la minería ilegal, “por lo que lo intención es no tener presencia de nadie para poder mover el dinero. Allí el control ya lo tiene el ELN y no es fácil meterse”, indicó una fuente consultada por W Radio.

Otra fuente de la zona indicó que “por el temor la gente no sale, hay movilidad fluvial desde Istmina hasta San Miguel y de ahí hasta Negrías y Puerto Murillo o el litoral, la gente no se está moviendo por temor que se les diga algo por parte del ELN”.

Aunque las tropas militares tienen presencia en el río San Juan, los integrantes del ELN han utilizado el mismo modus operandi de enviar audios por WhatsApp para intimidar a la población con la amenaza de paro por orden de ‘Yerson’ o ‘Ministro’, cabecilla del Frente Ernesto Guevara, a quien el anuncio del paro le convendría para poder utilizar otros corredores, mientras los militares brindan seguridad a la población civil.

Al menos 150 personas de poblaciones del Chocó entre hombres, mujeres, niños, niñas, y adultos mayores llegaron a Bogotá, tras ser víctimas de la violencia por enfrentamientos entre grupos armados que tienen azotada la comunidad. Por eso, se hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que presten atención inmediata a las comunidades desplazadas.

