Desde la cárcel habla uno de los rectores capturados por presunta corrupción en Cartagena

Cartagena

Tras autorización del director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, y bajo el consentimiento de la fuente, W RADIO dialogó en uno de los patios de la cárcel San Sebastián de Ternera con uno de los rectores capturados en Cartagena por presunta corrupción.

Se trata Remberto Navas Moreno, quien fungió como rector de la Institución Educativa San Felipe Neri, ubicada en el barrio Olaya Herrera, “estoy acá desde el mes de julio, me puse a confiar en exceso”.

“Yo era rector de una institución educativa y estando como ordenador de gasto debía verificar información de contratistas, confié en exceso en las personas que tenía alrededor; ese exceso de confianza me llevó a no revisar una documentación de unas personas que contrate y por ese hecho me toca asumir la responsabilidad. Me colocan contratación sin el lleno de los requisitos legales, aún cuando las cosas sí se hicieron, son verificable, pero tengo esa responsabilidad por la que debo responder”, inició narrando el docente.

En el mes de abril fue capturado Remberto Navas Moreno, quien en ese momento era rector Institución Educativa San Felipe Neri; también Juan Carlos Castillo Castilla, ex rector de la Institución Educativa de Bayunca; y Robinson Orozco, de la Institución Educativa Luis Carlos Galán en el barrio El Pozón. A estas tres personas, que no aceptaron cargos en medio de la audiencia, les imputaron los delitos de peculado, contrato sin el cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documentos.

Las capturas se dieron en medio de un operativo liderado por la Unidad Anticorrupción, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, las autoridades establecieron que los exfuncionarios al parecer ejecutaron contratos en los planteles educativos que habrían generado un detrimento por más de $500.000 millones de pesos.

La Fiscalía sostuvo que, “los capturados habrían adjudicado contratos a dedo para la adecuación de sedes educativas, la compra de instrumentos musicales, la compra de cartillas o guías académicas en tiempos de pandemia las cuales no llegaron a los estudiantes, esto por un valor de $113.174.300″.

Remberto Navas le dijo a W RADIO que se encuentra sindicado, “ahora viene la lectura del escrito de acusación, luego el juicio, posterior al juicio viene la pena; yo podría evitar eso entendiendo la irresponsabilidad de mi acto”.

“Si evito el juicio asumiendo podría definirse una pena, por el momento estoy sindicado; la pena está entre los 48 meses y los 216 meses. La probabilidad de que regrese a la educación es escasa, pero a mi me gusta la educación, a mi probablemente me nieguen hasta acercarme a la escuela pero acá me están necesitando, yo lo que hago es servir aquí”, explicó.

En todo el proceso la fiscalía detalló que tanto el rector de la Institución Educativa San Felipe Neri, como el de la Institución Educativa de Bayunca, firmaron contrato con un supuesto “falso abogado” identificado como Hernando Vargas Morales quien fungía como asesor jurídico de los capturados, “este falso abogado firmó otros contratos con la Institución Educativa Luis Carlos Galán y la Institución Educativa de Fredonia, los contratos suman $23.100.000 adjudicados entre el 2020 y 2021.

Al parecer ninguno de los procesos contractuales que tenían como objeto elaborar cartillas y material pedagógico, diseñar manuales de contratación y funcionamiento de colegios, y realizar asesorías jurídicas, cumplieron con los requisitos legales establecidos.

“Se habría contratado a una empresa de mantenimiento, un falso jurista era el representante legal, para mejorar las instalaciones, obras que no fueron realizadas afectando el patrimonio de los recursos públicos de la educación de niños y niñas de Cartagena”, expresó la fiscalía en medio de las audiencias.

Los rectores capturados estuvieron primeramente recluidos en la Estación de Policía de Los Caracoles, posteriormente fueron trasladados al Centro de Reclusión Transitoria del barrio 20 de julio, y finalmente llegaron a la cárcel San Sebastián de Ternera.

“Acá soy docente de matemáticas y física; Robinson esta hospitalizado, se le reventó la próstata, él es un señor mayor de 67 años; Juan Carlos, también es docente aquí da clases de sociales y ética, se ha dedicado más a tejer, está en distinto patio. Yo estoy en el patio 61 que es el espacio donde el nivel de resiliencia es mayor”, relató con tranquilidad Remberto Navas.

El ex rector Remberto Navas habría recibido sugerencia para trabajar con el falso abogado como asesor para contratación, y este le sugirió contratar a tres mujeres para el suministro de cartillas o guías académicas, también fueron capturadas.