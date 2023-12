Preocupaciones del Pacto con el canciller: licitación de pasaportes y Martha Lucía Zamora

La senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del rifirrafe que tuvo el canciller Álvaro Leyva con los congresistas de la Comisión Segunda del Senado.

“Quiero aclarar que se le citó exclusivamente para abordar el tema de los pasaportes, pero eso no quiere decir que nosotros no respaldemos la importante labor que ha desempeñado el canciller, la posición que ha ganado Colombia, el papel que juega en la OEA, las relaciones con China, el papel que tuvieran en Dubái”, dijo.

De esta manera, explicó que la preocupación del Pacto Histórico está alrededor del proceso licitatorio de los pasaportes y el escándalo que se generó luego de que el Reporte Coronell revelara supuestos gritos por parte del canciller a Martha Lucía Zamora, quien terminó saliendo de su cargo como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

“No estamos con la moción de censura, sino exigiendo una claridad sobre el proceso licitatorio de los pasaportes porque había poco tiempo para que otras empresas pudieran competir”, añadió.

Finalmente, sobre su molestia con el canciller Leyva por pedirle que “estudiara” antes de realizar debates, Flórez reconoció su molestia, pero destacó el trabajo del ministro.

“Pedí respeto al canciller porque me dijo que no había leído, pero he hecho un trabajo juicio de documentarme. La Cancillería no pudo entregar toda la información a tiempo”, concluyó.