No recibí ninguna solicitud: MinDeporte sobre por qué no había respondido a La W

Luego de los constantes llamados que realizó La W a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, por cuenta de la polémica por el mal estado en que se encuentra el único Centro de Alto Rendimiento de Colombia, la funcionaria atendió a este medio para aclarar todas las dudas.

Cabe resaltar que se le pidió vía tutela al Ministerio del Deporte documentos para obtener más detalles de los contratos que se adelantaron e información del por qué no se terminaron las obras de mantenimiento de este complejo deportivo.

Pese a que W Radio intentó contactarse en repetidas ocasiones con la ministra, la titular de esta cartera aseguró que “no es que yo no haya querido hablar, no he recibido una solicitud expresa de que necesitaran conversar conmigo”.

Ante estas declaraciones el director de La W, Julio Sánchez Cristo, interrumpió las palabras de la ministra para aclarar que sí hubo solicitud expresa para la charla.

“Usted está faltando a la verdad de manera grave. Usted tiene una asistente de comunicaciones muy eficaz que la semana pasada habló, no con Camila (periodista que realizó la investigación), conmigo y le dije que necesitábamos hablar con usted”, señaló.