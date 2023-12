“Usted falta a la verdad”: Julio Sánchez Cristo a MinDeporte en entrevista en La W

El jueves 14 de diciembre, La W dio a conocer los resultados de su investigación en la que se evidenció que el Centro de Alto Rendimiento, único en el país, está totalmente abandonado, en ruinas.

De inmediato, se le pidió vía tutela al Ministerio del Deporte documentos para obtener más detalles de los contratos que se adelantaron e información del por qué no se terminaron las obras de mantenimiento de este importante complejo deportivo.

Luego de varios días intentando contactar a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, este lunes atendió a La W para aclarar todas las dudas que se tienen sobre este caso.

“No es que yo no haya querido hablar, no he recibido una solicitud expresa de que necesitaran conversar conmigo”, aseguró.

De inmediato, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, interrumpió la declaración de la ministra para aclarar que sí hubo solicitud expresa para la charla.

“Usted está faltando a la verdad de manera grave. Usted tiene una asistente de comunicaciones muy eficaz que la semana pasada habló, no con Camila (periodista que realizó la investigación), conmigo y le dije que necesitábamos hablar con usted”, señaló.

“Ella me dijo que usted aceptaba hablar y luego dijo que no, que lo hiciera un abogado. Entonces, usted está diciendo una tremenda mentira”, agregó.

Sánchez Cristo siguió con su crítica a la ministra mencionando que “si esto es con una llamada telefónica, ¿cómo será con los contratos?”.

La ministra Rodríguez aseguró que esa apreciación que se hizo es “injusta”, pero luego aclaró: “supe desde el jueves”.

Reviva la conversación de Julio Sánchez Cristo y la ministra del Deporte a continuación: