Denuncian cambios en Palladio, Serena del Mar, ¿que respondió Amarilo?

Varios compradores denunciaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el aparente incumplimiento de la constructora Amarilo al entregarles sus apartamentos en el proyecto Palladio.

La W conversó con tres de los denunciantes que coinciden en sentirse “vulnerables” frente a Amarilo en el proceso que se adelanta ante la SIC.

Armando Ibáñez mencionó que la constructora les hizo una serie de promesas que en el transcurso de la compra se vieron modificadas varias novedades. “En mi caso eran dos habitaciones y ya no aparecía una”.

Además, mencionó que la entrega del proyecto se alargó, “no se entregó a la fecha”.

De la misma manera, Carlos León, otro de los afectados, aseguró que de todo lo que prometieron, “no cumplieron con nada”.

“Me siento indefenso, vulnerable, ¿quién protege mi inversión? El constructor se puede dar el lujo de no cumplir lo ofrecido”, dijo.

Asimismo, en los micrófonos de La W estuvo Irwin Burgos, quien expresó su preocupación por la situación que viven más de 15 denunciantes.

“Estamos muy preocupados por la situación. En mi caso la demanda lleva más de un año y no me han dado respuesta. No vemos por parte de la SIC una respuesta oportuna, que vean que ante este tipo de empresas como Amarilo nos vemos vulnerables”, indicó.

¿Qué responden desde Amarilo?

Margarita Llorente, vicepresidente de asuntos corporativos de Amarilo, atendió el llamado de La W y respondió a las denuncias de los afectados.

“Hay más de 400 familias que han comprado su vivienda en el proyecto. Dentro de lo que plantean los tres compradores, aquí, en lo que son las instancias del proceso de comprar, surtirnos el proceso técnico y luego viene el acercamiento de las firmas de compraventa”, afirmó.

Finalmente, mencionó que “quienes han hecho la decisión de inversión ven reflejada la valorización como de $73 millones. Nuestro compromiso desde Amarilo es siempre buscar la satisfacción de nuestros clientes”.

La constructora aseguró que a quienes se salieron del proyecto y no cerraron la compra les devolvieron su dinero, sin ningún cobro adicional o penalidad.