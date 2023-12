“No significa que el Estado está condenado”: Ernesto Matallana por demanda de Thomas Greg

Ernesto Matallana, el abogado apoderado de la Cancillería con el manejo de la licitación de pasaportes del país, pasó por los micrófonos de La W para explicar por qué no se llegó a un acuerdo con Thomas Greg & Sons, compañía que anunció la demanda contra el Estado colombiano.

El doctor en derecho explicó por qué luego de reunirse en la Procuraduría General de la Nación con Thomas Greg & Sons durante 40 minutos, la Cancillería decidió por tercera y última vez no conciliar y afrontar esta millonaria demanda:

“Hay un primer asunto que hay que aclarar: la posición del Comité era básicamente, ellos conciliaron sobre la pretensión de la revocatoria de la declaratoria desierta, pero que ellos no eran competentes para revocar ese acto administrativo propio de las competencias del canciller. Entonces, bajo esa perspectiva, el convocante decidió no conciliar porque no se resolvió a fondo lo que él pretendía que era revocar y adjudicar”, explicó Matallana que básicamente no se cumplió con las pretensiones de Thomas Greg, por lo que no se llegó a un común acuerdo.

“Entonces digamos que el asunto se declara fallido por eso, porque no se dio todo el escenario que era pedido por el convocante, el que está pretendiendo la demanda contra el Estado”, añadió.

Según el nuevo apoderado de la Cancillería, no se concilió porque había una competencia que no era del comité, es decir, que revocar la declaratoria desierta y adjudicar era una competencia exclusiva del ordenador del gasto: “Aquí se tocan dos regímenes jurídicos, la ley de conciliaciones, que es una ley general para resolver controversias de todo orden, y hay otro régimen que es la ley 80, que establece que la responsabilidad recae una y exclusivamente en el representante legal, quien no puede delegar en comité, entonces digamos, al ver esos dos regímenes, el de la ley 80 está estableciendo que quien toma las decisiones sobre adjudicar declarar desierto etc.. es el ordenador del gasto”.

Por otra parte, se cuestionaron los riesgos de pérdida para el Estado debido a que son muy grandes y la posición del canciller Álvaro Leyva, de no conciliar, sin embargo, según su nuevo apoderado, Ernesto Matallana, fueron otros los argumentos para no estar de acuerdo con la primera licitación con Thomas Greg:

“Por ejemplo, había una regla que decía que usted debida suministrar una muestra y esa muestra no se permitía que fuera de un pasaporte de una empresa que fabricara, sino que tenía que ser el pasaporte colombiano con el chip colombiano, eso generó que al final no se presentaran empresario que tenían las capacidades, habilidades y experiencia para poder suministrar en Colombia, entonces eso asociado por ejemplo a que el sitio de fabricación de contingencia fuera Norteamérica y tuviera un privilegio de puntos frente a otras zonas del mundo, pues también generó que se reparara esa regla, y que al no revisarse todas esas reglas que pidieron que se corrigieran, y no se corrigieron y al final por eso se presentan dos pero una de ellas fue la que quedó formalmente radicada y que obtuvo los mil puntos porque no tenía competencia”.