Cobro de $22 millones en Cartagena lo hizo una joven: su padre devolverá todo el dinero

Cartagena

Autoridades en Cartagena lograron identificar a los responsables del cobro excesivo que sufrió una turista canadiense, tras pasear en coche por el Centro Histórico de la ciudad; paseo que tenía un valor $100.000 y terminaron cobrándole $22´000.000.

Cesáreo Buj, secretario del interior, le dijo a La W que en sí el cobro fueron $17´000.000 de los cuales se recuperaron $6´000.000. Indicó que uniformados de la Policía Metropolitana llegaron hasta donde la joven que realizó las tracciones y su padre se comprometió a devolver el dinero.

“Las investigaciones se vienen dando y están en desarrollo, ya se ubicó a la persona y se ubicó al cochero. Se ubicó, según el informe de la Policía, al padre de la señora quien se comprometió a devolver el dinero, la parte que hace falta y en eso va el procedimiento de la Policía Nacional con SIJIN”, expresó Buj.

Añadió, “están haciendo las investigaciones para que esto llegue a un final feliz para la turista y que no se vuelva a repetir, tratar de blindar a la ciudad de Cartagena en cuanto lo que tiene que ver con estos hechos para que no se vuelva a presentar. Lo que me comenta el informe policivo es que como no fueron cogidos infragante no pueden capturarlos, la investigación está, la turista puso desde Canadá y por eso se está actuando se están viendo los resultados”.

“Se recuperaron 6 millones de pesos de los 17. El compromiso del padre de la señora que tenía el datafono, que tiene un negocio en el Centro Histórico, es pagar hasta el último centavo del hecho que estamos hablando”, puntualizó.

El secretario del interior sostuvo que la turista es de nacionalidad coreana, residente en Canadá, llegó a Cartagena y solicitó un servicio de coche pidió el valor le dijeron $100.000 al momento de realizar el pago no tenía efectivo.

“Según el informe de la Policía el cochero recurrió a una persona que tenía un datafono, le hicieron pasar dos o tres veces la tarjeta a la turista y es allí donde se presenta el hecho, aproximadamente unos $17´000.000 colombianos, gracias a la reacción rápida de la policía y a la credibilidad de la turista en la Policía Colombiana ella hizo la denuncia y se pudo ubicar a los actores del hecho, en este momento seguimos en investigaciones, seguimos haciendo lo que la constitución y la ley nos permite por parte de la Policía Nacional”, relató.

insistió, “esto se ha presentado precisamente porque en todas partes tenemos estos grupos que se dedican a tratar de enlodar la imagen de la cuidad, la idea es prevenir que es lo que le estamos apostando desde la ciudad de Cartagena y tenemos un plan precisamente de refuerzo policial, tenemos un plan precisamente de refuerzo policivo, un plan con Policía Nacional de turismo, tenemos toda la institucionalidad de la ciudad de Cartagena atenta ante cualquier situación”.

“Por eso le decimos a los turistas que hay que prevenir, nosotros igual actuamos en estos casos pero invitamos a que cuando vean que hay sobre precios en servicios o bienes denuncien inmediatamente. Nosotros estamos trabajando con los cocheros, con otras personas que prestan servicio, estos son los hechos que enlodan la ciudad y son los que debemos prevenir, por eso siempre estamos tratando de que el turista vaya a los sitios certificados, que haga las cosas como deben ser porque este es un trabajo no solamente del distrito, de la Policía Nacional es un trabajo de todos”, manifestó el secretario del Interior.

La turista, se fue de Colombia, espera que su dinero sea devuelto.